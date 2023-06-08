Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів вирішального матчу Ліги конференцій, що відбувся 7 червня 2023 року, 22:00.

У фінальному поєдинку Ліги конференцій УЄФА лондонський Вест Гем здобув непросту перемогу над Фіорентіною та виграв свій перший трофей з 1981 року.

За нічийного рахунку "молотобійці" змогли вирвати перемогу на 90-й хвилині, коли Джаррод Боуен відгукнувся на дальню передачу і своїм голом після сольного проходу приніс до трофейної кімнати своєї команди третій за значимістю єврокубок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Вест Гем Юнайтел у фіналі Ліги конференцій-2022/23:

Фіорентина — Вест Гем 1:2

Голи: Гонсалес, 67 — Бенрахма, 62 (пен.), Боуен, 90



Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Раньєрі (Ігор, 84), Бірагі — Амрабат, Бонавентура, Мандрагора (Барак, 90+3) — Гонсалес, Йович (Кабрал, 46), Куаме (Сапонара, 61).



Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума (Керер, 61), Аґерд, Емерсон — Соучек, Пакета, Райс — Боуен, Антоніо (Огбонна, 90+40, Бенрахма (Форнальс, 76).



Попередження: Мандрагора, Міленкович, Дункан (не на полі), Амрабат — Бенрахма, Аґерд, Боуен