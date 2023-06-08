Ліга конференцій

Капітан Фіорентини прокоментував поразку в фіналі Ліги Європи.

Напередодні італійська Фіорентина поступилась у в фіналі Ліги конференцій УЄФА лондонському Вест Гему.

Фіорентина — Вест Гем 1:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Після завершення гри захисник та капітан "лілій" Крістіано Бірагі прокоментував невдачу власної команди.

"Надзвичайно боляче програвати подібним чином. Мені важко знайти слова, щоб описати те погане відчуття, яке має кожен наш гравець зараз усередині себе. Дуже важко.

Ми неначе мертві всередині. Перш за все тому, що ми були на полі, але при цьому ми уособлювали собою місто, уболівальників — людей, які під час фіналу Кубка Італії розповідали нам, наскільки важлива для них Фіорентина. Але в підсумку їм нічого привезти назад із собою додому.

Ми грали краще за Вест Гем і через це, мабуть, ще більш боляче програвати. Мені зараз дійсно складно проаналізувати гру.

Щодо епізоду з фанатами в першому таймі, то я не хочу про це говорити. Я що, комусь на трибунах батько чи хтось, хто має виховувати вболівальників? Вони зробили поганий учинок і тепер я сподіваюсь, що хоч хтось зробить правильний по відношенню до них.

У мене на голові тепер є вісім швів на загадку про цю поразку", — заявив італійський виконавець.