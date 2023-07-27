Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють полтавська Ворскла та грузинська Діла.
Олександр Скляр, фото ФК Ворскла Полтава
27 липня 2023, 19:48
Полтавська Ворскла зіграє в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти грузинської Діли.
Віктор Скрипник вирішив залучити до стартового складу новачка Сантану до центру захисту, тоді як Павлюк зіграє в центральній лінії, а Челядін розташується поблизу Степанюка в атаці.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупський — Феліпе, Павлюк, Юрченко, Кане — Степанюк, Челядін.
Запасні: Домолега, Ермолов, Рамірес, Скляр, Кулаковський, Нестеренко, Ізотов, Тузенко, Черниш, Хрипчук, Оденцов.
Запасні: Чікашуа, Гапріндашвілі, Андронікашвілі, Ассамоа, Сардалішвілі, Кухіанідзе, Мзвакалі, Ету.
Діла: Кучеренко — Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жан Віктор, Сантос, Парулова — Гоміс, Ковталюк, Гейл.
Гра Ворскла — Діла почнеться о 20:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.