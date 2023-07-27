Полтавська Ворскла зіграє в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти грузинської Діли.

Віктор Скрипник вирішив залучити до стартового складу новачка Сантану до центру захисту, тоді як Павлюк зіграє в центральній лінії, а Челядін розташується поблизу Степанюка в атаці.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупський — Феліпе, Павлюк, Юрченко, Кане — Степанюк, Челядін.

Запасні: Домолега, Ермолов, Рамірес, Скляр, Кулаковський, Нестеренко, Ізотов, Тузенко, Черниш, Хрипчук, Оденцов.

Діла: Кучеренко — Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жан Віктор, Сантос, Парулова — Гоміс, Ковталюк, Гейл.

Запасні: Чікашуа, Гапріндашвілі, Андронікашвілі, Ассамоа, Сардалішвілі, Кухіанідзе, Мзвакалі, Ету.

Гра Ворскла — Діла почнеться о 20:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.