Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги конференцій між Ворсклою та Ділою, який пройде 27 липня та розпочнеться о 20:30.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА полтавська Ворскла зустрінеться із грузинською Ділою.

ЧЕТВЕР, 27 ЛИПНЯ, 20:30. МІСЬКИЙ СТАДІОН ТИХИ, ПОЛЬЩА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — НІКОЛА ПОПОВ (БОЛГАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE

Ворскла нестабільно провела минулий сезон української Прем'єр-ліги, особливо якщо брати до уваги перше коло чемпіонату. Полтавцям знадобився тривалий час, щоб адаптуватися до вимог нового тренерського штабу Віктора Скрипника, однак у підсумку команда зробила це та отримала єврокубковий подарунок фактично в заключному турі УПЛ, залишивши поза справами Олександрію на чолі з Русланом Ротанем.

Ворскла вдесяте в своїй історії зіграє в єврокубках, проте, як і щодо інших представників України на європейській арені, прогнозувати щось доволі важко, адже всі ми розуміємо, у яких умовах сьогодні вимушений існувати український футбол. Щодо Ворскли, то найбільшою втратою для полтавців став нападник Таулян Сефері, який декілька днів тому офіційно вирушив в оренду до чемпіонату ОАЕ. Втрата лідера атаки не може не позначитися на Ворсклі у негативному ключі, проте з іншої сторони — тренери команд УПЛ вже давно звикли працювати в обмежених можливостях, і Віктор Скрипник має такий досвід.

Що ж відомо про першого суперника Ворскли у цьому відборі до групового етапу Ліги конференцій? По-перше, головним тренером Діли є український фахівець Андрій Демченко. По-друге, ключовим голкіпером команди є українець Євген Кучеренко. В-третє, в лінії атаки грузинського клубу також є український представник в особі Миколи Ковталюка. В іншому ж колектив Демченка доволі інтернаціональний та не робить ставку суто на грузинів.

До кваліфікаційного раунд ЛК Діла потрапила завдяки третій позиції за підсумками минулого сезону чемпіонату Грузії. І слід відзначити, що за останні п'ять років це вже ледве не найкращий єврокубковий сезон для команди, оскільки Діла вже змогла пройти у відборі хоча б одного суперника, яким став словацький ДАК 1904. У першій гостьовій зустрічі Діла зазнала поразки з рахунком 1:2, проте у матчі-відповіді на власному полі змогла здійснити камбек та здобути перемогу з рахунком 2:0. Зважаючи на це, можна вже зробити висновок, що легко Ворсклі точно не буде.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Віктора Скрипника. Так, на перемогу Ворскли пропонується коефіцієнт 2,06, тоді як потенційний успіх Діли оцінюється показником 4,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Рамірес, Бацула – Скляр, Юрченко, Челядін – Феліпе, Кане – Степанюк

Діла: Кучеренко – Чітейшвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон – Жеан Віктор, Алеф Сантос, Парулава – Гоміс, Ковталюк, Гейл

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічалися між собою. Ворскла раніше ніколи не проводила офіційних матчів проти представників Грузії, а Діла – проти українських команд.

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