Ліга конференцій

Українська команда розпочне шлях у третьому раунді.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу повідомив, де його команда гратиме матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

"Рішення є. Ми гратимемо на Джулешті, на стадіоні бухарестського Рапіда", — наводить слова Мірчі Луческу Gazeta Sporturilor.

Зазначимо, що суперника Динамо ще не визначено, але це буде переможець пари Аріс – Арарат-Вірменія. Перша гра завершилася нічиєю – 1:1.

Нагадаємо, що Динамо зіграє свій перший матч у єврокубках 17 серпня.