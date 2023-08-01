Українська команда розпочне шлях у третьому раунді.
МІРЧА ЛУЧЕСКУ, ФК ДИНАМО КИЇВ
01 серпня 2023, 12:59
Головний тренер Динамо Мірча Луческу повідомив, де його команда гратиме матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
"Рішення є. Ми гратимемо на Джулешті, на стадіоні бухарестського Рапіда", — наводить слова Мірчі Луческу Gazeta Sporturilor.
Зазначимо, що суперника Динамо ще не визначено, але це буде переможець пари Аріс – Арарат-Вірменія. Перша гра завершилася нічиєю – 1:1.
Нагадаємо, що Динамо зіграє свій перший матч у єврокубках 17 серпня.