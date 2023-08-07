Ліга конференцій

Кияни потенційно можуть зіграти проти переможця пари Бешикташ — Нефтчі.

У понеділок, 7 серпня, у Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій.

Динамо зіграє у третьому раунді проти Аріса. Якщо київський клуб здолає опонента з Греції, то пройде до плей-оф.

Став відомий потенційний суперник Динамо, якщо колектив Мірчі Луческу здолає Аріс. Динамо зіграє з переможцем пари Бешикташ – Нефтчі.

Перші матчі плей-оф раунду Ліги конференцій відбудуться 24 серпня, у відповідь — 31 серпня.