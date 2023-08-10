Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку кваліфікації Ліги конференцій між Арісом та Динамо, який пройде 10 серпня та розпочнеться о 21:15.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА київське Динамо у гостях зіграє проти грецького Аріса.

Аріс Салоніки (Греція) — Динамо Київ (Україна)

Четвер, 10 серпня, 21.15. Клеантіс Вікелідіс, Салоніки, Греція. Головний арбітр – Джаретт Джилетт (Австрія). Пряма трансляція на YouTube та телеканалі 2+2

Для київського Динамо це буде перша єврокубкова гра цього сезону, а ось Аріс розпочав свою подорож з минулого другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Прагнучи вийти до свого першого єврокубкового турніру з 2010 року, грецький клуб за сумою двох матчів обіграв Арарат-Вірменію з рахунком 2:1. У гостях команда Апостолоса Терзіса зіграла внічию з рахунком 1:1, після чого вдома в рідних стінах змогла здобути мінімальну перемогу — 1:0 завдяки єдиному голу у виконанні Фабіано за десять хвилин до кінця основного часу матчу.

До цього моменту Аріс не показав нічого надприродного, щоб бути сильнішим за Динамо або навіть серйозним претендентом на місце в груповому етапі. Обидва матчі проти скромного клубу з Вірменії пройшли досить нудно без особливо ентузіазму біля обох воріт. Щодо форми команди, то судити поки що складно, оскільки грецький чемпіонат ще не стартував. Як і Динамо, Аріс готувався до єврокубкових битв через контрольні матчі.

Аріс другий рік поспіль зміг пробитися до третього раунду кваліфікації ЛК, проте минулого року на цьому етапі єврокубки для греків закінчилися. За сумою двох ігор було зафіксовано поразку від ізраїльського Маккабі Тель-Авів із рахунком 2:3. Тож можна сказати, що дуель із Динамо буде ще одним шансом для греків показати себе у Європі.

Також зазначимо, що у складі Аріса виступають двоє футболістів, які дуже знайомі українським вболівальникам. Це захисник Роналд Матарріта, який раніше виступав за Дніпро-1, а також півзахисник Невен Джурасек, який захищав кольори донецького Шахтаря. Обидва поповнили склад Аріса цього літа.

Динамо, у свою чергу, ще не грало в єврокубках цього сезону і це буде дебют киян у Лізі конференцій. З одного боку звучить, а з іншого можна прямо сказати, так низько "біло-сині" ще не падали. Раніше було питання про прохід в групу Ліги чемпіонів, а зараз обережність перед відбором третього за значимістю єврокубкового турніру.

На відміну від греків, УПЛ вже стартувала і команда Мірчі Луческу лідирує у чемпіонаті України після двох турів, здобувши перемоги над Минаєм (4:1) та Оболонью (4:2).

Якщо судити за результатами, то все добре, а якщо брати до уваги гру підопічних румунського фахівця, то тут виникають питання. Найслабшою лінією киян є оборона — незважаючи на три ппопущені м'ячі, Динамо надто часто дозволяє своїм суперникам загрожувати своїм володінням, змушуючи працювати у рамці воріт Георгія Бущана. Якщо так продовжитися далі, то неприємні сюрпризи не забаряться.

Динамо мало досить тривалу подорож до Греції через відому у всьому світі ситуацію в нашій країні, але столичній команді потрібно викладатися на максимум, особливо з огляду на хитке становище України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. До того ж шоком стало нещодавнє жеребкування Ліги Європи, де між собою можуть зіграти Дніпро-1 та Зоря, що означатиме втрату ще одного єврокубкового бійця, а один вже є — полтавська Ворскла, яка поступилася грузинській Ділі.

Якщо говорити про кадрову ситуацію, то Аріс має пару проблем. Гру з киянами пропустять основний захисник Якуб Брабець та вінгер Кіке Саверіо. У Динамо проблем зі складом немає — усі в повному порядку і опинилися у заявці на майбутню гру.

Київська команда досить часто зустрічалася з представниками Греції в єврокубках — пройшло десять зустрічей, проте з Арісом Динамо раніше не перетиналося, тож це буде дебютна гра між собою для обох команд. Єдиний клуб, який раніше зустрічався з Арісом у єврокубках від України – Колос, який обіграв греків з рахунком 2:1 у 2020 році у рамках кваліфікації Ліги Європи.

За версією букмекерів невеликим фаворитом першого протистояння є Динамо, перемога якого оцінюється коефіцієнтом — 2.20. Успіх Аріса — 3.70, а нічийний результат – 3.55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аріс: Куеста — Феррарі, Одубайо, Фабіану, Мбаката — Даріда, Джурасек — Пальма, Рупп, Менендес — Морон.

Динамо Київ: Бущан — Дубінчак, Попов, Сирота, Тимчик — Сидорчук, Шапаренко — Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко — Ванат.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

- це буде перша гра між Арісом та Динамо;

- Динамо десять разів грало з греками в єврокубках, здобувши п'ять перемог і програвши лише один раз;

- Аріс виграв чотири останні домашні матчі у кваліфікаціях єврокубків;

- Динамо не змогло виграти жодного з останніх чотирьох матчів на виїзді у єврокубках;

- Владислав Ванат та Віталій Буяльський забивали у перших двох турах УПЛ, а Динамо забивало по чотири голи у кожному матчі;

- у поточній кампанії Аріс не забивав більше одного гола за матч.