Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють салонікський Аріс та Динамо Київ.

Грецький Аріс та київське Динамо зіграють у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА на полі стадіону Клеантіс Вікелідіс.

Апостолос Терзіс, після перемоги над Арарат-Вірменією (1:0), використав із перших хвилин Монтою на правому фланзі захисту, тоді як Жан Жюль долучиться до трійки в центрі поля, а Моберг-Карлссон та Пальма зіграють у атаці.

Мірча Луческу, на тлі перемоги над Оболонню в дербі (4:2), залучив до стартового складу Попова до центру захисту та Діалло на вістря атаки.

Аріс: Хуліан — Монтоя, Фабіано, Одубаджа, Феррарі — Джурасек, Жан Жюль, Дарида — Моберг-Карлссон, Пальма, Морон.

Запасні: Хутесіотіс, Хрістодулопулос, Рупп, Самора, Матарріта, Павичич, Менендес, Панагідіс.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Ярмоленко, Беніто, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар, Волошин.



Гра Аріс — Динамо Київ почнеться о 21:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.