Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію поєдинку у прямому ефірі.
АРІС — ДИНАМО, ФОТО ДИНАМО
16 серпня 2023, 12:00
У четвер, 17 серпня, Динамо проведе матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де в Бухаресті як номінальний господар прийме Аріс Салоніки.
Динамо Київ — Аріс Салоніки: відео онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги конференцій
Нагадаємо, що перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь грецької команди.
Щодо букмекерів, то вони вірять у перемогу української команди та в подальший її прохід у плей-оф Ліги конференцій.
Де дивитись матч ЛК Динамо — Аріс Салоніки?
Гра Динамо проти грецького клубу в прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 та Youtube-канал FootballHub.
Крім того, гру можна подивитися безкоштовно на платформі "Київстар ТБ" та на офіційному Youtube-каналі київського клубу.
Матч-відповідь Динамо — Аріс відбудеться в Бухаресті (Румунія) на стадіоні Жулешті, початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.