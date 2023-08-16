Ліга конференцій

Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію поєдинку у прямому ефірі.

У четвер, 17 серпня, Динамо проведе матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де в Бухаресті як номінальний господар прийме Аріс Салоніки.

Динамо Київ — Аріс Салоніки: відео онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги конференцій

Нагадаємо, що перший поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь грецької команди.

Щодо букмекерів, то вони вірять у перемогу української команди та в подальший її прохід у плей-оф Ліги конференцій.

Де дивитись матч ЛК Динамо — Аріс Салоніки?

Гра Динамо проти грецького клубу в прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 та Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна подивитися безкоштовно на платформі "Київстар ТБ" та на офіційному Youtube-каналі київського клубу.

Матч-відповідь Динамо — Аріс відбудеться в Бухаресті (Румунія) на стадіоні Жулешті, початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.