Ліга конференцій

До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій-2023/24 між Динамо та Бешикташем, який розпочнеться 24 серпня о 20:00.

У рамках першого матчу фінального раунду кваліфікації в груповий етап Ліги конференцій київське Динамо зустрінеться зі стамбульським Бешикташем.

Цей поєдинок буде номінально домашнім для підопічних Мірчі Луческу та відбудеться 24 серпня на Супербет Арені в Бухаресті. Початок матчу — о 20:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься єврокубкова доля Динамо, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО КИЇВ (УКРАЇНА) — БЕШИКТАШ (ТУРЕЧЧИНА)

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція першого матчу між київським Динамо та Бешикташем.