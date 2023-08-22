У рамках першого матчу раунду плей-оф кваліфікації в груповий етап Ліги Європи празька Славія зустрінеться з Зорею. 

Цей поєдинок пройде у Празі та відбудеться 24 серпня на Фортуна арені. Початок матчу — о 20:00 за київським часом. 

Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься подальша єврокубкова доля Зорі, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ СЛАВІЯ ПРАГА (ЧЕХІЯ) — ЗОРЯ (УКРАЇНА)

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція першого матчу між Зорею та празькою Славією. 