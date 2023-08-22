Ліга Європи

До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи-2023/24 між Славією та Зорею, який розпочнеться 24 серпня о 20:00.

У рамках першого матчу раунду плей-оф кваліфікації в груповий етап Ліги Європи празька Славія зустрінеться з Зорею.

Цей поєдинок пройде у Празі та відбудеться 24 серпня на Фортуна арені. Початок матчу — о 20:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься подальша єврокубкова доля Зорі, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ СЛАВІЯ ПРАГА (ЧЕХІЯ) — ЗОРЯ (УКРАЇНА)

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція першого матчу між Зорею та празькою Славією.