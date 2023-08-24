Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого матчу плей-оф Ліги Конференцій УЄФА, який відбудеться 24 серпня та розпочнеться о 20:00.

У рамках першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій київське Динамо зіграє проти турецького Бешикташа.

Динамо Київ — Бешикташ

Четвер, 24 серпня, 20.00. Стадіон Рапід Джулешті, Бухарест (Румунія). Головний арбітр – Даррен Інгленд (Англія). Пряма трансляція на телеканалі 2+2, Dynamo Kyiv TV та YouTube

Київське Динамо, відверто кажучи, насилу пройшло скромний грецький Аріс на минулій стадії кваліфікації Ліги конференцій. Після виїзної поразки у Греції (0:1) кияни впоралися з Арісом у Бухаресті з рахунком 2:1. Після цього був додатковий час і серія пенальті, у якій сильнішими були "біло-сині" з рахунком 6:5.

Після гри з греками команда Мірчі Луческу вирушила до Одеси, де була поразка від Чорноморця, при цьому з витратою додаткових сил, оскільки кінці другого тайму кияни грали в меншості. Наступного дня після гри з "моряками" Динамо провело ранкове тренування в Одесі та вирушило до столиці Румунії, долаючи дистанцію на автобусі та літаку. У вівторок було два тренування, а в середу – одне.

За минулими матчами "біло-синіх" вже можна впевнено сказати, що пройти турецький бар'єр буде неймовірно складно. Проблеми минулого сезону знову на поверхні — постійні помилки в обороні в простих ситуаціях, за які карають навіть у чемпіонаті України. У Європі був пройдений Аріс, але як ми вже писали вище, дуже важко.

Чекати чогось особливого у матчі з турками не доводиться. Луческу традиційно випустить найсильніших, тобто тих, хто грає кожен матч. Лава у динамівців досить довга, але румунський фахівець не любить ризикувати і навряд чи ми побачимо зміни у складі.

Щодо кадрової ситуації, то до тренувального процесу повернувся захисник Денис Попов, і якщо медики дадуть зелене світло, то, швидше за все, саме він замінить Максима Дячука.

Також варто додати, що Бешикташ – дуже знайома територія для Луческу, який очолював "орлів" із 2002 по 2004 рік. Разом із ним турецька команда вперше за вісім сезонів стала чемпіоном у дебютний рік для румуна, проте наступного сезону була лише бронза, після чого він очолив донецький Шахтар. Є надія, що Мірча зможе знайти рецепт проти своєї колишньої команди, тим більше що в Україні, де йде війна, День Незалежності, на честь чого кияни вперше у сезоні зіграють у жовтій формі.

Турецький Бешикташ, на відміну від Динамо, пройшов вже два раунди кваліфікації. Спочатку обіграли албанську Тирану (3:1, 2:0), а потім азербаджанський Нефтчі (3:1, 2:1). Також турки провели два матчі у чемпіонаті, де був обіграний Фатіх Карагюмрюк (1:0) та нічия з Пендікспором (1:1).

Гра Бешикташа не дивує, але одне можна сказати точно — вона стабільна і приносить результат. Під керівництвом головного тренера Шенола Гюнеша, який очолив "орлів" у жовтні минулого року, у турецького клубу лише дві поразки у 32 іграх у всіх турнірах. У перших матчах нової кампанії Бешикташ демонструє зрілу та якісну гру з достатньою кількістю гольових моментів біля чужих воріт. Поки що новачки вливаються в команду і їм потрібен час, щоб зігратися, а попереду трохи кульгає реалізація. Втім, уже на тлі цього, стає похмуро...

Також у літнє трансферне вікно керівництво клубу виділило гроші на новачків, щоб посилити склад, який поповнили такі виконавці, як Даніел Амарті (з Лестера), Артур Масуаку (Вест Гем), Мілот Рашиця (Галатасарай), Жан Онана (Ланс), Алекс Окслейд-Чемберлен (Ліверпуль) та Бахтіар Зайнутдінов (цска, країна-404).

Щодо кадрової ситуації, то через травми у матчі з Динамо не зіграють Салха Сануч, Емреджан Узунхан та Рашид Геззаль.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то між собою Динамо та Бешикташ зіграли десять матчів. Шість ігор завершувалися перемогою киян та лише два — турків. При цьому шість ігор було у Лізі Європи та ще чотири у Лізі чемпіонів, тож це буде дебют у Лізі конференцій. Востаннє команди зустрічалися у ЛЧ у сезоні-2016/17. Тоді Динамо в гостях зіграло внічию (1:1), а потім вдома розгромило "орлів" із рахунком 6:0.

Орієнтовні склади команд:

Динамо Київ: Бущан — Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик — Шапаренко, Сидорчук — Кабаєв, Буяльський, Ярмоленко — Ванат.

Бешикташ: Гюнок — Масуаку, Амарті, Коллі, Розьє — Хаджиахметович, Учан — Мулека, Фернандеш, Булут — Абубакар.

Цікаві факти:

- Бешикташ не зміг забити Динамо у п'яти із десяти зустрічей, причому всі ці промахи припали на п'ять виїзних зустрічей;

- Динамо виграло у Бешикташа чотири з п'яти домашніх матчів;

- Бешикташ цього сезону не програє у шести матчах, у яких здобув п'ять перемог.