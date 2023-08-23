Ліга конференцій

Тренер поділився думками перед кваліфікацією третього єврокубку.

Вінченцо Італьяно наполягає на тому, що його команді доведеться "починати з нуля" у Лізі конференцій.

Італьяно сказав, що Ла Віола багато чому навчилася з європейської подорожі минулого сезону, але залишався непохитним, що у футболі може статися все, і клуб не може сприймати нічого як належне проти австрійської сторони.

"Це були важливі та надзвичайно задовільні два роки", — сказав тренер. "Було зростання. Ми хотіли створити ідентичність, досягти деяких важливих віх і збільшити ентузіазм. Усе це досягнуто. Тепер ми знову починаємо новий сезон, повертаючись із двох фіналів.

Кожен матч — це окрема історія, потрібно починати з нуля, згадуючи про те, що сталося минулого року. Це важливий матч, і ми будемо грати 180 хвилин, можливо, навіть більше.

Рапід зіграв набагато більше ігор, ніж ми, і виграв 5:0 на виїзді на попередній стадії, але ми будемо боротися, як проти Твенте. Той плей-оф був важким, але я переконаний, що цей теж буде.

На полі нам доведеться показати нашу якість, ми вивчали їх протягом попередніх двох тижнів, дивлячись на їхні якості, сильні та слабкі сторони: тепер від нас залежить зробити все можливе.

Після матчу з Ньюкаслом у Іконе були невеликі проблеми з аддуктором.

Амрабат працюватиме окремо, він залишився у Флоренції і в ці два дні буде слідувати своїй програмі", — сказав наставник.