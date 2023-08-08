Італія

Гравець може перейти в клуб.

Фіорентина продовжує бути дуже активною на трансферному ринку, оскільки голкіпер Герти Олівер Крістенсен повинен пройти медогляд в італійському клубі.

Як повідомляє Sky Sport Italia, 24-річний гравець очікується у Флоренції в середу, щоб пройти обстеження та підписати контракт.

Він провів один матч за збірну Данії та влітку 2021 року перейшов у берлінську Герту за 3 мільйони євро.

Повідомляється, що Фіорентина погодилася заплатити близько 5 мільйонів євро за підписання Крістенсена.