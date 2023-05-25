Італія

Наставник прокоментував поразку своєї команди.

Вінченцо Італіано сподівається, що Фіорентина зможе навчитися на "помилках" поразки від Інтера у фіналі Кубка Італії та не повторювати їх із Вест Гемом у Лізі конференцій. "Думаю, ми зіграли на одному рівні".

"Віола" чудово стартувала на Стадіо Олімпіко, отримавши лідерство за три хвилини завдяки Ніко Гонсалесу на дальній штанзі.

Однак Лаутаро Мартінес двічі пробив перед перервою, і Фіорентина змарнувала шанси повернути перевагу, перш за все через промахи Луки Йовича.

"Ми почали дуже сильно, навіть створивши багато моментів після того, як відкрили рахунок, але потім дозволили Інтеру провести контратаку, якої можна було уникнути — 1:1", — сказав Італіано Mediaset.

"Тоді ми зіткнулися з фіналістом Ліги чемпіонів, переможцем Кубка світу Лаутаро Мартінесом, і він створив другий гол нізвідки.

У другому таймі ми зробили все, створили безліч гольових моментів і створили великі проблеми Інтеру. Шкода, ми йдемо з жалем, тому що я вважаю, що ми зіграли на тому ж рівні, що і фантастичний Інтер.

Це розчаровує, але у нас є ще один фінал, до якого потрібно підготуватися, і дві гри Серії А, тому ми не можемо відпустити зараз, ми повинні залишатися зосередженими".

Для тосканської команди це був перший фінал Кубка Італії з 2014 року, коли вони програли Наполі з рахунком 1:3, і вони сподіватимуться на краще у фіналі Ліги конференцій проти Вест Гема 7 червня.

"Ми звикли відкладати розчарування і повертатися на правильний шлях. Я кажу хлопцям, що коли ви боретеся серцем і потом за футболку, ви ніколи не програєте. Тож ми скидаємо капелюхи на користь Інтера, вони піднімають трофей.

Ми намагатимемось уникати тих самих помилок, які ми бачили сьогодні ввечері, тому що це також буде один матч проти якісної команди, але якщо ми будемо грати з тим самим духом, який бачили сьогодні ввечері, я думаю, що ми можемо знову створити проблеми для наших суперників.

Коли це один матч, вас можуть покарати за першу помилку. Ми практично нічого не дозволяли Інтеру до зрівняння рахунку, потім втратили єдність на 15 хвилин, і вони використали це максимально. Деталі мають вирішальне значення на цьому рівні, оцінка, якість, яку мають ці гравці, щоб позбутися своїх захисників, дозволяє їм підняти трофей. Ми створили моменти сьогодні, але не були такими дуже переконливими перед воротами, як Інтер.

Я не думаю, що Фіорентина сьогодні була збентежена, навпаки. Я привітав хлопців, вони на це заслуговують своїм духом і цілеспрямованістю. Ми всі б віддали хтозна що, щоб підняти цей трофей, але нам це не вдалося".

Фіорентина зіграє з Вест Гемом у Празі.