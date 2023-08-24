Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку фіналу плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та стамбульський Бешикташ.

Київське Динамо та турецький Бешикташ розпочнуть дуель у рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА на полі стадіону Жулешті в Бухаресті.

Мірча Луческу, після поразки від одеського Чорноморця (2:3), залучив до стартового складу Попова та Дубінчака в лінії захисту, тоді як праворуч у півзахисті зіграє Караваєв.

Шенол Гюнеш, у свою чергу, використав із перших хвилин Жедсона Фернандеша в центральному трикутнику, тоді як Абубакар очолить напад.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Волошин — Буяльський — Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Парріс, Малиш, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.



Бешикташ: Гюнок — Росьє, Амарті, Коллі, Масуаку — Учан, Хаджіахметович, Фернандеш — Булут, Абубакар, Мулека.

Запасні: Дестаноглу, Ювакуран, Ребич, Тосун, Рашица, Окслейд-Чемберлен, Уйсал, Тикназ, Їлмаз, Онана, Мераш.



Гра Динамо Київ — Бешикташ почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.