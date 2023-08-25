Ліга конференцій

Головний тренер Бешикташу — про матч єврокубка.

Київське Динамо у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій поступилося турецькому Бешикташу (2:3).

Головний тренер "чорних орлів" Шенол Гюнеш задоволений результатом, проте розуміє, що попереду друга гра.

"Ми обіграли київське Динамо, але протистояння не завершилось. Є ще один матч. Ми погано почали, але виправили ситуацію.

Ми забивали голи, пропускали голи. Якщо подумати про те, що це матч на виїзді, то повертаємося з вигідним рахунком. Але гарантії проходу далі немає.

У нас були труднощі на флангах. Ми хотіли їх закрити, але нам не вдалося. Ми були ефективні в нападі. Перемога на виїзді — непогано", — наводить слова Шегола Гюнеша Fanatic.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між Динамо та Бешикташем.