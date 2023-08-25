Головний тренер Бешикташу — про матч єврокубка.
Шенол Гюнеш, фото getty images
25 серпня 2023, 00:24
Київське Динамо у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій поступилося турецькому Бешикташу (2:3).
Головний тренер "чорних орлів" Шенол Гюнеш задоволений результатом, проте розуміє, що попереду друга гра.
"Ми обіграли київське Динамо, але протистояння не завершилось. Є ще один матч. Ми погано почали, але виправили ситуацію.
Ми забивали голи, пропускали голи. Якщо подумати про те, що це матч на виїзді, то повертаємося з вигідним рахунком. Але гарантії проходу далі немає.
У нас були труднощі на флангах. Ми хотіли їх закрити, але нам не вдалося. Ми були ефективні в нападі. Перемога на виїзді — непогано", — наводить слова Шегола Гюнеша Fanatic.
Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між Динамо та Бешикташем.