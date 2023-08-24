Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів першого матчу раунду плей-оф Ліги конференцій, що відбувся 24 серпня 2023 року, 20:00.

Київське Динамо у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій поступилося турецькому Бешикташу (2:3).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли гра проходила на рівних – пенальті реалізував Абубакар. Потім у середині другого тайму Шапаренко зрівняв рахунок красивим ударом з-за меж штрафного майданчика, але через дві хвилини Коллі головою переправив м'яч у сітку Бущана після подачі з кутового. Проте, ще за чотири хвилини Волошин ударом головою завершив гарну комбінацію біля воріт "орлів".

Здавалося, все йшло до нічийного результату, але на четвертій компенсованій хвилині Зайнутдінов пробив у дальній кут воріт киян без шансів для Бущана.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо Київ — Бешикташ у першому матчі плей-оф Ліги конференцій:

Динамо Київ — Бешикташ 2:3

Голи: Шапаренко, 60, Волошин, 66 — Абубакар, 40 (пен.), Коллі, 62, Зайнутдінов, 90+4



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак — Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Волошин (Діалло, 75) — Буяльський (Царенко, 89) — Ванат.



Бешикташ: Гюнок — Росьє, Амарті, Коллі, Масуаку (Зайнутдінов, 46) — Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджіахметович, Фернандеш — Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 88), Мулека (Рашица, 64).



Попередження: Дубінчак — Росьє, Хаджиахметович.