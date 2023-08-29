Ліга конференцій

Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський, у свою чергу, повернулися до загальної групи.

У рамках матчу-відповіді фінального раунду кваліфікації в груповий етап Ліги конференцій київське Динамо зустрінеться зі стамбульським Бешикташем у Стамбулі.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", зірковий вінгер команди Андрій Ярмоленко точно не допоможе Динамо у майбутньому єврокубковому поєдинку проти турецького гранду через часткове пошкодження внутрішньої бічної зв’язки коліна.

У той же час, до загальної групи повернулися півзахисники київського клубу Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський, які пропускали перший матч із Бешикташем через пошкодження.

Нагадаємо, що матч Бешикташ – Динамо відбудеться 31 серпня у Стамбулі та розпочнеться о 21:00 за київським часом.