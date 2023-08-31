Ліга конференцій

Півзахисник Дніпра-1 Богдан Лєднєв поділився очікуваннями от матча против Спартак Трнави.

Сьогодні, 31 серпня, Дніпро-1 зіграє зі Спартак Трнава у рамках матча-відповіді фінального раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій. Перша гра завершилася із рахунком 1:1.

"Ми добре підходимо до гри, тому що у нас був повний недільний цикл, добре підготувалися. І звичайно будемо робити все, щоб вийти у єврокубки", — цитує гравця Football Hub

"Висновки ми зробили. У нас були дві теорії. Звичайно, ми грали у меншості з 6-ї хвилини. Сподіваємося, що в більшості ми зробимо свою справу".

Про стадіон: "Звичайно завжди приємно грати за хорошою атмосферу на стадіоні. Це заряджає і команду суперника, і нас. Цей стадіон став фактично рідним для нас. І думаю, такого тиску ми не будемо відчувати".