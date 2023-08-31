Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку другого матчу плей-оф Ліги Конференцій УЄФА, який відбудеться 31 серпня та розпочнеться о 21:00.

У рамках матчу-відповіді фінального раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між собою зіграють Дніпро-1 та словацький Спартак Трнава. Перша гра закінчилась із рахунком 1:1.

Дніпро-1 — Спартак Трнава

Четвер, 31 серпня, 21.00. Кошицька футбольна арена, Кошице (Словаччина). Головний арбітр – Балаж Берке (Угорщина). Пряма трансляція на УНІАН (1+1) та YouTube

Для Дніпра-1 настає, напевно, головна та вирішальна гра першої половини сезону. Для дніпрян ситуація досить складна – через невдалі результати стан віце-чемпіона УПЛ залишив головний тренер Олександр Кучер. Хто його замінить — до кінця поки невідомо — іспанець Гонсало Гарсія відхилив пропозицію дніпрян через війну в Україні — деякі припускають, що Валерій Городов отримає шанс керувати командою весь сезон, якщо Дніпро-1 зможе пройти Спартак — хороша додаткова мотивація для фахівця, який може показати себе не із найслабшим клубом України.

Незважаючи на всю плачевну ситуацію на початку сезону, дніпряни змогли зачепитися за результат у першій гостьовій грі, яка закінчилася з рахунком 1:1. Так, гра дніпрян, як і раніше, бажає залишати кращого, але слід зазначити, що результат був здобутий у найскладніших умовах — коли команда була в меншості з п'ятої хвилини, а потім було ще й друге вилучення наприкінці зустрічі. Тож як не крути – результат позитивний і він дає шанс на успіх у другій дуелі.

Також додамо, що команда Валерія Городова мала час, щоб відпочити і підготуватися до зустрічі зі словаками, оскільки гра в чемпіонаті проти Руху була перенесена.

Щодо кадрової ситуації, то у дніпрян є як хороші, так і погані новини. Хороша — до загальної групи дніпрян повернулися воротар Євген Волинець та півзахисник Домінго Бланко. Поганих дві – Максим Третьяков та Володимир Адамюк все ще у лазареті, а Ігор Когут та Едуард Сарапій дискваліфіковані.

Для Спартака ситуація також неприємна — словаки не змогли скористатися чисельною перевагою і згаяли хороший шанс, який може випадати раз у житті і це не просто домисли, а слова головного тренера клубу з Трнави Міхала Гашпарика. Тим не менш, Спартаку можна сказати пощастило — команді не потрібно летіти в іншу країну і по суті вони гратимуть з рідними вболівальниками, адже це єврокубки і тут важливий кожен результат.

На відміну від Дніпра-1, Спартак у вихідні провів матч чемпіонату, в якому була нульова нічия проти Скаліци. Як підсумок – лише п'ять очок після чотирьох ігор та сьома позиція.

Для словацького клубу це четверта спроба пройти до групової стадії єврокубків, де востаннє Спартак виступав у сезоні-2018/19 (Ліга Європи).

Перевагою для дніпрян та мінусом для словаків є травма основного нападника Маркj Джурічина, який за словами наставника перебуває у лікарні та чекає на результати обстеження. Найімовірніше, його заміною буде македонець Мілан Рістовські, який за 100 матчів у клубі забив 20 голів.

Орієнтовні склади команд:

Дніпро-1: Кінарейкін — Каплієнко, Кравець, Сваток, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Лєднєв, Піхальонок, Горбунов — Філіппов.

Спартак Трнава: Такач — Мікович, Горосіто, Штетіна, Коша — Прохазка, Буката, Зелькович — Даніел, Офорі, Рістовські.

Цікаві факти:

- це лише друга офіційна зустріч Дніпра-1 зі Спартаком Трнава;

- Спартак Трнава зіграв внічию останні дві гри у всіх турнірах, здобувши перемогу у двох попередніх зустрічах;

- Дніпро-1 не зміг виграти останні п'ять матчів у всіх турнірах;

- два останні матчі в Європі Дніпро-1 закінчив внічию;

- Дніпро-1 не зміг виграти чотири останні домашні матчі в Європі: тричі зіграв внічию та один раз програв;

- Олександр Піхальонок (Дніпро-1) може забити у третьому матчі поспіль;

- Келвін Офорі (Спартак Трнава) сподівається забити у своєму третьому поспіль матчі в Європі.