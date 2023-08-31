Кияни не змогли пройти в наступну стадію Ліги конференцій.
Бешикташ - Динамо, фото Динамо
31 серпня 2023, 23:57
Динамо Київ в рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій вдруге поступилось Бешикташу та вилетіло з турніру.
Отже, кияни провели свій останній єврокубковий матч в цьому сезоні та тепер можуть зосередитись на внутрішній першості.
Востаннє Динамо не брало участь в груповому раунді будь-якого єврокубка в далекому сезоні-2005/06. Тоді у кваліфікації Ліги чемпіонів в другому раунді Динамо поступилося швейцарському Туну.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер киян Мірча Луческу від матчу очікував тільки проходу до наступного раунду.