Ліга конференцій

Кияни не змогли пройти в наступну стадію Ліги конференцій.

Динамо Київ в рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій вдруге поступилось Бешикташу та вилетіло з турніру.

Отже, кияни провели свій останній єврокубковий матч в цьому сезоні та тепер можуть зосередитись на внутрішній першості.

Востаннє Динамо не брало участь в груповому раунді будь-якого єврокубка в далекому сезоні-2005/06. Тоді у кваліфікації Ліги чемпіонів в другому раунді Динамо поступилося швейцарському Туну.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер киян Мірча Луческу від матчу очікував тільки проходу до наступного раунду.