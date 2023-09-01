Стали відомі усі вісім груп на сезон-2023/24.
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ, Twitter/Uefa
01 вересня 2023, 16:25
У п'ятницю, 1 вересня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій. Нагадаємо, що на цьому етапі зіграють 32 команди, серед яких – луганська Зоря.
Група А
- Лілль (Франція)
- Слован (Словаччина)
- Олімпія Любляна (Словенія)
- Клаксвік (Фарерські острови)
Група B
- Гент (Бельгія)
- Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
- Зоря (Україна)
- Брейдаблік (Ісландія)
Група C
- Динамо Загреб (Хорватія)
- Вікторія (Чехія)
- Астана (Казахстан)
- Балкані (Косово)
Група D
- Брюгге (Бельгія)
- Буде-Глімт (Норвегія)
- Бешикташ (Туреччина)
- Лугано (Швейцарія)
Група E
- АЗ (Нідерланди)
- Астон Вілла (Англія)
- Легія Варшава (Польща)
- Зрінські (Боснія і Герцеговина)
Група F
- Ференцварош (Угорщина)
- Фіорентина (Італія)
- Генк (Бельгія)
- Чукарічки (Сербія)
Група G
- Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)
- ПАОК (Греція)
- ГІК (Фінляндія)
- Абердін (Шотландія)
Група H
- Фенербахче (Туреччина)
- Лудогорець (Болгарія)
- Спартак Трнава (Словаччина)
- Норшелланд (Данія).
Матчі групового етапу Ліги конференцій традиційно відбуватимуться по четвергах у двох часових слотах: 19:45 і 22:00 за київським часом. Поєдинки будуть зіграні у період з 21 вересня до 14 грудня 2023 року.