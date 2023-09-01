Ліга конференцій

Стали відомі усі вісім груп на сезон-2023/24.

У п'ятницю, 1 вересня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій. Нагадаємо, що на цьому етапі зіграють 32 команди, серед яких – луганська Зоря.

Група А

Лілль (Франція) Слован (Словаччина) Олімпія Любляна (Словенія) Клаксвік (Фарерські острови)

Група B

Гент (Бельгія) Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) Зоря (Україна) Брейдаблік (Ісландія)

Група C

Динамо Загреб (Хорватія) Вікторія (Чехія) Астана (Казахстан) Балкані (Косово)

Група D

Брюгге (Бельгія) Буде-Глімт (Норвегія) Бешикташ (Туреччина) Лугано (Швейцарія)

Група E

АЗ (Нідерланди) Астон Вілла (Англія) Легія Варшава (Польща) Зрінські (Боснія і Герцеговина)

Група F

Ференцварош (Угорщина) Фіорентина (Італія) Генк (Бельгія) Чукарічки (Сербія)

Група G

Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) ПАОК (Греція) ГІК (Фінляндія) Абердін (Шотландія)

Група H

Фенербахче (Туреччина) Лудогорець (Болгарія) Спартак Трнава (Словаччина) Норшелланд (Данія).

Матчі групового етапу Ліги конференцій традиційно відбуватимуться по четвергах у двох часових слотах: 19:45 і 22:00 за київським часом. Поєдинки будуть зіграні у період з 21 вересня до 14 грудня 2023 року.