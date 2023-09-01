У п'ятницю, 1 вересня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій. Нагадаємо, що на цьому етапі зіграють 32 команди, серед яких – луганська Зоря

Група А

  1. Лілль (Франція)
  2. Слован (Словаччина)
  3. Олімпія Любляна (Словенія)
  4. Клаксвік (Фарерські острови)

Група B

  1. Гент (Бельгія)
  2. Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
  3. Зоря (Україна)
  4. Брейдаблік (Ісландія)

Група C

  1. Динамо Загреб (Хорватія)
  2. Вікторія (Чехія)
  3. Астана (Казахстан)
  4. Балкані (Косово)

Група D

  1. Брюгге (Бельгія)
  2. Буде-Глімт (Норвегія)
  3. Бешикташ (Туреччина)
  4. Лугано (Швейцарія)

Група E

  1. АЗ (Нідерланди)
  2. Астон Вілла (Англія)
  3. Легія Варшава (Польща)
  4. Зрінські (Боснія і Герцеговина)

Група F

  1. Ференцварош (Угорщина)
  2. Фіорентина (Італія)
  3. Генк (Бельгія)
  4. Чукарічки (Сербія)

Група G

  1. Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)
  2. ПАОК (Греція)
  3. ГІК (Фінляндія)
  4. Абердін (Шотландія)

Група H

  1. Фенербахче (Туреччина)
  2. Лудогорець (Болгарія)
  3. Спартак Трнава (Словаччина)
  4. Норшелланд (Данія).

 

Матчі групового етапу Ліги конференцій традиційно відбуватимуться по четвергах у двох часових слотах: 19:45 і 22:00 за київським часом. Поєдинки будуть зіграні у період з 21 вересня до 14 грудня 2023 року. 