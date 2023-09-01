Ліга конференцій

Український колектив зіграє проти представників Бельгії, Ізраїлю та Ісландії.

У п'ятницю, 1 вересня, відбулося жеребкування Ліги конференцій. Зоря не зуміла обіграти у плей-оф Ліги Європи Славію з Праги, внаслідок чого опинилася у груповому етапі Ліги конференцій.

За підсумками жеребкування, Зоря потрапила до групи B, де зіграє проти Гента (Бельгія), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) та Брейдаблік (Ісландія).

Перші матчі групового етапу відбудуться 21 та 22 вересня. Шостий тур завершить цю стадію турніру 14 та 15 грудня.

Нагадаємо, що Зоря була у третьому кошику при жеребкуванні.