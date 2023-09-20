Ліга конференцій

Football.ua розібрав майбутнього суперника луганського колективу у Лізі конференцій.

В новому сезоні Ліги конференцій представляти Україну буде Зоря Луганськ. Колектив Младена Бартуловича не зміг переграти празьку Славію у плей-оф раунді Ліги Європи, тому продовжить виступи у турнірі рангом нижче. Група дісталася доволі непогана, проте не надто катастрофічна. Можна бороится принаймні за другу сходинку. Розпочинати доведеться вдома із Гентом, про який детально поговоримо у цьому матеріалі.

Історія

Футбольний клуб Гент, відомий також як КАА Гент (Конінклійке Атлетіка Асоціації Гент), є одним з найстаріших і найважливіших футбольних клубів в Бельгії. Історія цього клубу налічує понад століття і включає в себе як успіхи на національному, так і міжнародному рівні.

Емблема із індіанцем немає нічого спільного зі знаменитими мешканцями Америки напряму, справа полягає в тому, що колись країнами Європи гастролювало шоу із культовим героєм Баффало Білом, який в реальності був Вільямом Коуді — людиною, котра встигла і попрацювати старателем під час золотої лихоманки, і активно повоювати проти індіанців. Його образ та псевдоним стали мемом, а вболівальникам Гента настільки вони сподобалися, що в підсумку герой шоу та книжкових романів став символом на лого клубу.

Сама команда була заснована у 1864 році, що робить її одним з найстаріших футбольних клубів у Бельгії. Протягом багатьох років Гент змагався на різних рівнях бельгійського футболу, але справжній прорив настав у 2010-х роках. У сезоні-2014/2015 він виграв свій перший національний титул, ставши чемпіоном Бельгії. Цей успіх дозволив клубу вперше взяти участь у Лізі чемпіонів УЄФА.

Після першого етапу змагань Гент був лише другим на відстані кількох пунктів від Брюгге, після розподілу у чемпіонську групу в шостому турі з десяти захопив лідерство після перемоги над Кортрейком та поразки конкурента зі Стандардом, а далі, обігравши "Клуб" та скориставшися невдачами інших опонентів, фінішував на першому місці, навіть не дивлячись на поразку від Андерлехта у вирішальному турі.

Наступного сезону стався прорив і у Лізі чемпіонів. Раніше "буйволи" лише одного разу виступали у головному єврокубку, вилетівши у третьому кваліфікаційному раунді кампанії-2010/11 від київського Динамо (загальні 1:6). А восени 2015 року стався саме повноціний дебют на груповому етапі. Квартет дістався достатньо солідний — Валенсія, Ліон та зеніт, який в підсумку посів там першу сходинку. Гент розпочав турнір із нічиєї з "ткачами" вдома, продовжив поразками від пітерської команди та "кажанів", а в другому колі переграв всіх суперників. Таким чином, вперше скромний колектив вийшов до плей-оф ЛЧ.

Щоправда, там достойно програли німецькому Вольфсбургу (загальні 2:4). До речі, "буйволи" стали першою бельгійською командою, котра вийшла з групи у Лізі чемпіонів цього століття, Брюгге минулого сезону лише повторив це досягнення.

Після тріумфального чемпіонства клуб закріпився в статусі стабільного учасника європейських турнірів та одного з головних претендентів на трофеї у країні. Досягнути попереднього успіху не вдалося, проте було віце-чемпіонство 2020 року, національний кубок два роки потому. Та і в Європі були свої успіхи. 1/8 фіналу Ліги Європи та чвертьфінал Ліги конференцій.

Футбольний клуб Гент є важливим символом для свого міста та регіону, і він продовжує прагнути до нових вершин у світі футболу, будучи одним із найпочесніших представників бельгійського спорту.

Стадіон

Стадіон Гента, відомий також як Геламко Арена, офіційно відкрився у 2013 році.

Вміщує більше 20 000 глядачів, має сучасний дизайн та передову інфраструктуру. Стадіон має зручні сидіння та чудовий кут огляду.

Також включає сучасні роздягальні для гравців, конференц-зали, ресторани, бари та магазини з футбольною атрибутикою.

Арена розташована в приємному житловому районі Гента зі зручним доступом з різних частин міста. Крім футбольних матчів, тут проводяться концерти, виставки та інші заходи, що робить його важливим культурним і розважальним центром міста.

Тренер

Гейн Вангазебрук вдруге очолює Гент. В сезоні-2014/15 він вперше прийшов до команди та одразу привів її до чемпіонського титулу та суперкубку. Потім вийшов із нею в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Потім відправився спробувати свої сили у Андерлехті, проте зумів завоювати лише третє місце, а по ходу наступної кампанії його взагалі звільнили після поразки від Серкль Брюгге, коли відставання від лідируючого Генка складало 11 очок.

Зате "буйволи" з радістю запросили його назад. І він знову досягнув непоганих результатів із командою.

Кубок Бельгії у 2022 році, де символічно перемогли по пенальті колишній клуб наставника. Були і досягнення у єврокубках, словом, фахівець вже став культовою фігурою у вболівальницькому фольклорі.

Головна зірка

Гіфт Орбан перейшов до Генту з норвезького Стабека усього за 3,3 мільйони євро взимку цього року. Мало хто сподівався на те, що він одразу почне демонструвати клас, проте це сталося в реальності. Дубль Вестерло у дебютному матчі в чемпіонаті Бельгії, далі переможний гол Андерлехту та відомий покер Зюльте-Варегему, який відкрив його талант широкій публіці. Потім були ще результативні дії у першості, хет-трик Серкль Брюгге та Істанбул Башакшехіру у 1/8 фіналу Ліги конференцій. Цієї кампанії в нього вже є голи у кваліфікації єврокубків і два важливих м'ячі проти Кортрейка та Сент-Трюйдена.

Загалом форвард наразі має 26+2 у 32 поєдинках за Гент в усіх можливих турнірах. Його цінник на порталі Трансфермаркт виріс до 20 мільйонів євро, проте практично немає сумнівів, що потенційному покупцеві доведеться заплатити набагато більшу суму.

Попередні зустрічі із представниками України

Гент чотири рази грав із колективами з нашої країни у єврокубках. В сезоні-2010/11 у кваліфікації Ліги чемпіонів поступилися київському Динамо у третьому раунді із загальним рахунком 6:1, а через десять років вилетіли практично з ідентичним рахунком у раунді плей-оф — 1:5.

Окрім цих протистоянь були поєдинки проти Шахтаря та Олександрії на груповому етапі Ліги Європи кампаній-2016/17 та 2019/20. Колектив Паулу Фонсеки тоді переграв опонента в обох матчах — 5:3, 5:0, а ось команда Володимира Шарана програла 1:2 та зіграла внічию 1:1.

Якою є модель гри Гента?

Попереду клуб намагається діяти за рахунок швидкісних флангів. В разі перехоплення часто відбувається передача саме туди, можуть прогресувати з м'ячем і через центр, проте тенденція у зонах завершення схожа, бо туди намагаються вриватися футболісти групи атаки і відкриватися під передачу.

Гент чудово грає у перехідній фазі від оборони до атаки, може швидко рухати м'яч вперед.

Окрім того, небезпечний на стандартних положеннях. Якщо залишати когось із суперників на підборі чи не витримувати орієнтири, можуть бути серйозні проблеми.

Команда застосовує високий пресинг та намагається направляти його за рахунок вінгерів чи форварда. Нерідко вдається створити небезпечні моменти після цього.

Один із прикладів пресингу середнім блоком з поєдинку попереднього туру чемпіонату Бельгії із Левеном. Гіфт Орбан, про якого ми вже писали вище, перекриває можливість для передачі в центр на одного з гравців передньої лінії суперника, інші футболісти розбирають опонентів персонально та в підсумку змушують їх перевести м'яч на протилежний фланг із мінімумом загострення.

Враховуючи, що Гент грає переважно у три центральних захисника, в позиційній обороні структура клубу складає 5-2-3 чи 5-3-2, що є частим варіантом у подібних ситуаціях. Проте трапляються епізоди в яких виникають розриви в лініях і не завжди вдається зберігати компактність.

Це стабільний учасник єврокубків, який може грамотно оборонятися та пресингувати, має непогані варіанти в плані атак, проте і слабкі сторони.