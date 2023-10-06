Відбулися матчі чергового туру третього за значимістю єврокубкового турніру.
АЗ - Легія - Getty Images
06 жовтня 2023, 00:17
В рамках другого туру групового етапу третього за силою єврокубка в групі E відбулись дві зустрічі.
АЗ мінімально переграв Легію завдяки голу Евангелоса Павлідіса, окрім того, Майкель Лахдо отримав червону картку на 65 хвилині.
Астон Вілла перемогла Зрінські, забивши перед завершення поєдинку зусиллями Джона Макгінна.
АЗ — Легія — 1:0
Гол: Павлідіс, 52
На 65 хвилині Майкель Лахдо отримав червону картку
Астон Вілла — Зрінські — 1:0
Гол: Макгінн, 90