Ліга конференцій

Завершились два матчі третього за силою єврокубкового турніру.

В рамках другого туру групового етапу у квартеті G відбулись дві зустрічі: ПАОК приймав на своєму полі Айнтрахт Ф, а ГІК грав проти Абердіна на виїзді.

Грецька команда у своїй зустрічі вийшла вперед зусиллями Живковича, але в середині другого тайму гості відновили паритет завдяки точному пострілу Мармуша.

Здавалось, що гра так й завершиться, проте Куліеракіс вирвав перемогу для своєї команди в компенсований час.

В іншому матчі групи Абердін та ГІК обмінялись забитим голами в другому таймі та поділили очки.

ГРУПА G 1 ПАОК 2 2 0 0 5 3 2 6 2 Айнтрахт Франкфурт 2 1 0 1 3 3 0 3 3 ГІК 2 0 1 1 3 4 -1 1 4 Абердін 2 0 1 1 2 3 -1 1

ПАОК - Айнтрахт Ф 2:1

Голи: Живкович, 28, Куліеракіс, 90+2 — Мармуш, 68

Абердін — ГІК 1:1

Голи: Міовскі, 79 — Радулович, 59