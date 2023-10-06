Завершились два матчі третього за силою єврокубкового турніру.
ПАОК - Айнтрахт Ф, getty images
06 жовтня 2023, 00:27
В рамках другого туру групового етапу у квартеті G відбулись дві зустрічі: ПАОК приймав на своєму полі Айнтрахт Ф, а ГІК грав проти Абердіна на виїзді.
Грецька команда у своїй зустрічі вийшла вперед зусиллями Живковича, але в середині другого тайму гості відновили паритет завдяки точному пострілу Мармуша.
Здавалось, що гра так й завершиться, проте Куліеракіс вирвав перемогу для своєї команди в компенсований час.
В іншому матчі групи Абердін та ГІК обмінялись забитим голами в другому таймі та поділили очки.
|ГРУПА G
|1
|
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|2
|6
|2
|
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|
|ГІК
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|
|Абердін
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
ПАОК - Айнтрахт Ф 2:1
Голи: Живкович, 28, Куліеракіс, 90+2 — Мармуш, 68
Абердін — ГІК 1:1
Голи: Міовскі, 79 — Радулович, 59