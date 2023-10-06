Ліга конференцій

Скандал після матчу у третьому єврокубку.

Двох футболістів Легії було заарештовано після поєдинку групового етапу Ліги конференцій проти АЗ - повідомляє ресурс Interia Sport.

Місцева поліція намагалася затримати вболівальників колективу з Варшави на трибунах та закрила стадіон від усіх надто рано, поки на ньому ще були футболісти.

Після спроб дістатися виходу з арени від футболістів та керівництва два гравці Легії — Жозуе та Радован Панков були заарештовані прямо у клубному автобусі.

Також поліція застосовувала силу і спробувала затримати президента Легії Даріуша Мьодуського, який був ВІП-гостем на матчі.

Два гравці Легії всю ніч провели у відділку поліції, але нідерландська преса не повідомляла клубу де конкретно вони знаходилися, змусивши тренера та менеджера шукати їх вночі у Алкмарі.

Варшавський колектив скликав прес-конференцію, на якій заявив те, що ще до початку матчу місцева влада була налаштована проти польських вболівальників, а місцеві правоохоронники поводилися некоректно із представниками команди.

Цю ситуацію також прокоментував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, який запросив пояснення від МЗС Нідерландів.

Легія обурена даною ситуацією та планує зложити скаргу.