Ліга конференцій

Легендарний німець може повернутися до тренерської діяльності.

Німець Мірослав Клозе може очолити словенську Олімпію, яка цього сезону виступає у Лізі конференцій, передає портал nogomania.com.

У клубі з Любляни підтвердили, що запропонували 45-річному Клозе посаду головного тренера. Поки що він не прийняв цю пропозицію.

Очікується, що нового керманича Олімпія отримає до п'ятниці, 20 жовтня. За словами керівництва клубу, ним стане іноземний спеціаліст.

У групі А Ліги конференцій після двох турів словенський клуб займає останню позицію.

У національному чемпіонаті Олімпія зараз посідає третє місце.

Останнім місцем роботи Клозе був австрійський Альтах, який він очолював з липня 2022 року до середини березня 2023-го. Він також керував командою U-17 мюнхенської Баварії протягом двох років (липень 2018 — липень 2020).

Легендарний екснападник був асистентом Йоахіма Льова у збірній Німеччини (листопад 2016 — липень 2018) та асистентом Гансі Фліка у Баварії (липень 2020 — липень 2021).