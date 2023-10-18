Ліга конференцій

Луганський клуб пропонував інші варіанти проведення поєдинку.

У луганській Зорі заявили про неприйнятність переносу матчу Ліги конференцій проти Маккабі Тель-Авів, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Нещодавно ізраїльський клуб попросив УЄФА перенести гру проти Зорі. На це прохання в українському клубі відповіли наступною заявою:

"Луганська Зоря з розумінням відноситься до ситуації, яка склалася в Ізраїлі. А саме, до війні та терористичних актів на території країни, та до всього, що призводить до гибелі людей.

Проте, незважаючи на все, треба нагадати, що на території нашої країни вже практично 10 років йде війна. За цей час наші люди, наші вболівальники та наша команда пережила багато чого. Довелося залишати власні домівки, розпочинати життя знов та боротися далі.

За цей період часу, незважаючи на тяжкі часи, луганська Зоря жодного разу не попросила про перенос, як мінімум, єврокубкових матчів, та грає у футбол незважаючи на все. Навіть зараз, коли до багатьох місць наша команда добирається автобусом, через кордони по 15-20 годин, а потім, грає в одній країні, після чого знов повертається в Україні ті ж 20 годин та приймає участь у власному чемпіонаті.

Зоря запропонувала обмінятися домашніми матчами з Маккабі, або допомогти супернику організувати їх домашній матч на Люблін Арені. Зоря взагалі не проти зіграти домашній матч суперника в будь якій країні, де оберуть господарі поля. Але Маккабі хоче перенести поєдинок, який запланований 26-м жовтня на листопад місяць.

В листопаді у "чорно-білих" дуже складний календар. Окрім матчів єврокубків, нас чекатимуть матч в Кубку України (в Одесі) та власний чемпіонат.

Враховуючи дуже тяжку логістику, не забуваючи, що Україна теж є країною, яка продовжує війну та свою боротьбу за незалежність, не бажаючи нехтувати внутрішніми змаганнями (Кубком та Чемпіонатом України), будь який перенос матчів є неприйнятним для Зорі.

Ми готові грати у футбол та готові грати, дотримуючись регламентів та календаря змагань УЄФА та внутрішнього чемпіонату", — йдеться у повідомленні на офіційному сайті Зорі.

Нагадаємо, поєдинок третього туру групового етапу Ліги конференцій Маккабі Тель-Авів — Зоря мав би відбутися 26 жовтня.