Ліга конференцій

Також, можна перенести всі єврокубкові матчі українських клубів до нашої Перемоги.

УЄФА прийняв остаточне рішення перенести матч третього туру Ліги конференцій Маккабі Тель-Авів-Зоря Луганськ з 25 жовтня на субботу, 26 листопада. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Зазначимо, що в цей день луганський клуб повинен грати матч УПЛ проти ковалівського Колосу.

Також виконавчий комітет УЄФА ухвалив, що матчі під егідою організації не будуть проводитись в Ізраїлі до подальшого повідомлення. Ізраїльській футбольній асоціації та клубам Маккабі Хайфа та Маккабі Тель-Авів запропонували вибрати альтернативні стадіони (які мають відповідати всім вимогам УЄФА) за межами країни.

Зустріч третього туру Ліги Європи Вільярреал-Маккабі Хайфа перенесена на середу, 6 грудня 2023 року. Чому матч, який повинен був відбутися у Іспанії також перенесли, істория замовчує.