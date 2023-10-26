Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 26 жовтня 2023 року, 19:45.

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій бельгійський Гент здобув розгромну перемогу над ісландським Брєйдабліком у квартеті B, в якому одним із учасників також є луганська Зоря.

Підопічні Гейна Вангазебрука відправили у ворота суперника п'ять "сухих" м'ячів, зумівши при цьому зберегти свої ворота у недоторканності після нереалізованого пенальті у виконанні Гуннлаугссон у компенсований до другого тайму час.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Гент — Брєйдаблік у 3 турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24:

Гент — Брєйдаблік 5:0

Голи: Гендельман, 11, Кейперс, 15, 20, Тіссудалі, 43, Орбан, 68

На 90+2 Гуннлаугссон (Брєйдаблік) не реалізував пенальті.

Стартовий склад Гента:

Стартовий склад Брєйдабліка:

Турнірна таблиця групи B: