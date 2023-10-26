Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 26 жовтня 2023 року, 19:45.
ФОТО: TWITTER.COM/KAAGENT
26 жовтня 2023, 22:52
У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій бельгійський Гент здобув розгромну перемогу над ісландським Брєйдабліком у квартеті B, в якому одним із учасників також є луганська Зоря.
Підопічні Гейна Вангазебрука відправили у ворота суперника п'ять "сухих" м'ячів, зумівши при цьому зберегти свої ворота у недоторканності після нереалізованого пенальті у виконанні Гуннлаугссон у компенсований до другого тайму час.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Гент — Брєйдаблік у 3 турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24:
Гент — Брєйдаблік 5:0
Голи: Гендельман, 11, Кейперс, 15, 20, Тіссудалі, 43, Орбан, 68
На 90+2 Гуннлаугссон (Брєйдаблік) не реалізував пенальті.
Стартовий склад Гента:
Стартовий склад Брєйдабліка:
Турнірна таблиця групи B: