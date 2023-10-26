Бельгійській колектив не залишив ніяких шансів головному аутсайдеру квартету B.
Фото: twitter.com/KAAGent
26 жовтня 2023, 21:34
У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій бельгійський Гент приймав на своєму полі ісландський Брєйдаблік, які є суперника луганської Зорі за квартетом B.
Вже у першій половині зустрічі підопічні Гейна Вангазебрука підтвердили статус фаворитів цього протистояння, відправивши у ворота гостей аж чотири м'ячі.
Після перерви Гент остаточно зафіксував свою перевагу над Брєйдабліком, забивши свій п'ятий гол та зафіксувавши підсумковий результат 5:0 на свою користь.
Гент — Брєйдаблік 5:0
Голи: Гендельман, 11, Кейперс, 15, 20, Тіссудалі, 43, Орбан, 68
На 90+2 Гуннлаугссон (Брєйдаблік) не реалізував пенальті.
Стартовий склад Гента:
Стартовий склад Брєйдабліка:
Турнірна таблиця групи B: