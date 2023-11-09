Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку першого туру групового етапу Ліги конференцій, який пройде 9 листопада та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B на нас очікує протистояння поміж луганською Зорею та ізраїльським Маккабі Тель-Авів, яке пройде на Міському стадіоні в Любліні.

ГРУПА B 1 Гент 3 2 1 0 8 1 7 7 2 Зоря 2 1 1 0 2 1 1 4 3 Маккабі Тель-Авів 2 1 0 1 3 4 -1 3 4 Брєйдаблік 3 0 0 3 2 9 -7 0

ЗОРЯ — МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ

ЧЕТВЕР, 21 ВЕРЕСНЯ, 22:00. АРЕНА ЛЮБЛІН, ЛЮБЛІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БІТОН (МАЗЕРВЕЛЛ, ШОТЛАНДІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Екватор групового етапу Ліги конференцій УЄФА вже залишився позаду, але не для всіх команд. Організатори змагань із власних переконань вирішили, що перенесення першої зустрічі поміж ізраїльським Маккабі Тель-Авів та луганською Зорею через черговий виток війни в регіоні на більш пізній термін буде значно кращим рішенням, аніж просто проведення матчу поміж цими командами десь на нейтральному полі.

Як не дивно, але український колектив де в чому схожа ситуація чомусь не обтяжує, і представники нашої країни вже не перший рік змушені грати поза межами України. Але то все таке — порожні балачки на тлі головного. Позитивний результат, і бажано — від обох зустрічей, потрібен кожній із команд, бо бельгійський Гент вирішив уходити у відрив та завчасно вирішувати питання щодо перепустки до наступного раунду.

А отже й за другий вільний слот конкуренція буде просто шаленою й Зоря в цьому плані має все ж таки трошки кращі перспективи, аніж ізраїльські опоненти. По-перше, команда Валерія Кривенцова вже зіграла свій матч на виїзді проти Брейдабліка, тоді як ізраїльтянам ще доведеться летіти бозна-скільки часу на гру в умовах суворої та неприглядної пізньої осені на півночі Європи.

По-друге, Зоря вже має досвід стримання Гента, тоді як команда Роббі Кіна свій матч бельгійцям програла (0:2). А ще, через усі ці перенесення та призупинення внутрішніх змагань у Ізраїлі, у нашого представника буде просто розкішний бонус — суперники останній раз виходили на поле в офіційній грі більше місяця тому, тому про жоден ігровий тонус там не йдеться.

Але водночас і "мужики", хоча й мали практику за цей час, у останніх трьох матчах перемог не здобували, через що, зокрема, вилетіли з Кубка України — найбільш короткого та, будемо відвертими, єдиного реального для них шляху в єврокубки на наступний сезон. Та й у суперників достатньо досвідчених гравців у складі накшталт Ерана Захаві в атаці чи Дора Переца в центрі півзахисту, тож де в чому вдасться за рахунок цього компенсувати брак кондицій.

Але це все вже далекі перспективи, яких команда з підвали турнірної таблиці УПЛ наразі точно не може тримати в себе в голові. Багато чинників зіграли проти Зорі в першій половині цього сезону, і навряд чи найближчим часом щось помітно покращиться. Груповий етап єврокубків залишається єдиним змаганням, у якому луганці ще не поступались у поточній кампанії, і наразі вся Україна вболіває за те, що так воно й тривало надалі, бо очки до рейтингу хотілося б мати від усіх наших представників, а виходить так, що цапами відбувайлами є тільки двоє з них.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин — Яцик — Алефіренко, Мічін, Нагнойний, Горбач — Герреро.

Маккабі Тель-Авів: Мішпаті — Масон, Біттон, Лукассен, Ревіво — Перец, ван Оверем, Каніховські — Бітон, Мілсон, Захаві.

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ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались.