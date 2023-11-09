Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги конференцій.
ГІК - Айнтрахт, Getty Images
09 листопада 2023, 22:17
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи у групі G фінський ГІК приймав німецький Айнтрахт (Франкфурт), а шотландський Абердін гостював у грецького ПАОКа.
Німці мінімально впоралися з фінським клубом завдяки голу Шаїбі у першому таймі.
ГІК — Айнтрахт 0:1
Гол: Шаїбі, 31
Айнтрахт: Трапп — Пачо, Діна Ебімбе (Кнауфф, 89), Смолчич — Бута, Ларссон, Скірі, Нкунку (Баум, 89) — Гьотце (Ааронсон, 78), Мармуш (Начо, 70), Шаїбі (Гауге, 78)
ПАОК та Абердін не зуміли виявити сильнішого, порадувавши глядачів чотирма голами.
ПАОК — Абердін 2:2
Голи: Тайсон, 23, Саматта, 67 — Дюк, 14, Макграт, 70