Ліга конференцій

Завершилися ще два поєдинки 4-го туру Ліги конференцій.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій у групі Е польська Легія приймала боснійський Зріньскі, а нідерландський АЗ гостював в англійської Астон Вілли.

Варшавський клуб ще у першому таймі сформував комфортну для себе перевагу і зумів довести гру до логічного завершення.

Легія — Зріньскі 2:0

Голи: Аугустиняк, 14, Жозуе, 30 (пен.)

Попередження: Челгака, 6, Елітім, 90+2, Вшолек, 90+3

Астон Вілла здобула вольову перемогу у матчі з АЗ.

Астон Вілла — АЗ 2:1

Голи: Д. Карлос, 61, Воткінс, 81 — Павлідіс, 52

Гол Ленгле (Астон Вілла) на 3-й хвилині було скасовано через офсайд

Астон Вілла: Мартінес — Д. Карлос (Торрес, 90), Конса (Кеш, 74), Ленгле, Дінь — Бейлі (Траоре, 90), Макгінн, Камара, Тілеманс (Д. Луїс, 74), Діабі (Дзаніоло, 74) — Воткінс