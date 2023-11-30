Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 30 листопада 2023 року, 19:45.
Гент - Зоря - Getty Images
30 листопада 2023, 23:18
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА в квартеті B Зоря поступилася Генту та немає шансів на вихід до плей-оф.
Бельгійський колектив оформив розгромний рахунок у другому таймі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Гент — Зоря у 5 турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24:
Гент — Зоря 4:1
Голи: Фофана, 21, Батагов, 49 (пен.), Орбан, 55, Гандельман, 75 — Нагнойний, 82
Гент: Нарді (Руф, 70) — Фадіга, Кандусс (Торунаріга, 46), Ватанабе, Фортуна (Тіссудалі, 70) — Геркенс, Кумс (Гюльсагер, 59), Гандельман, Фофана (Лага, 70) — Кейперс, Орбан.
Зоря: Турбаєвський — Данченко (Горбач, 32), Джордан, Боль, Снурніцин — Жан Клод (Нагнойний, 62), Батагов, Чурко (Мишньов, 83) — Кирюханцев (Алефіренко, 83), Герреро, Антюх (Бугай, 62).
Попередження: Фадіга, Гюльсагер — Антюх, Жан Клод