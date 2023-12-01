Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 30 листопада 2023 року, 22:00.
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій данський Норшелланн приймав на своєму полі Фенербахче та здобув розгромну перемогу з рахунком 6:1.
Завдяки цьому результату данський колектив очолив групу H, продовживши тенденцію провалів турецьких клубів на єврокубковій арені.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Норшелланн — Фенербахче у 5 турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24:
Норшелланн (Данія) — Фенербахче (Туреччина) 6:1
Голи: Гей 21, Свенссон 25, Нюгрен 55, 75, 84, Расмуссен 66 — Батшуаї 44