Завершилися ще два поєдинки п'ятого туру Ліги конференцій.
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01 грудня 2023, 00:29
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій у групі H, датський Норшелланн в битві лідерів квартету приймав турецький Фенербахче, а болгарський Лудогорець відправився до Північної Македонії на гру проти місцевого Спартака.
Норшелланн вдома не залишив шансів Фенербахче (6:1) та очолив групу H.
Норшеланн (Норвегія) — Фенербахче (Туреччина) 6:1
Голи: Гей 21, Свенссон 25, Нюгрен 55, 75, 84, Расмуссен 66 — Батшуаї 44
Лудогорець на останніх хвилинах все таки зумів подолати опір Спартака з Трнави (2:1).
Спартак Трнава (Словаччина) — Лудогорець (Болгарія) 1:2
Голи: Даніель 78 — Дуа 74, Тіссера 90+5