Ліга конференцій

Завершилися ще два поєдинки п'ятого туру Ліги конференцій.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій у групі H, датський Норшелланн в битві лідерів квартету приймав турецький Фенербахче, а болгарський Лудогорець відправився до Північної Македонії на гру проти місцевого Спартака.

Норшелланн вдома не залишив шансів Фенербахче (6:1) та очолив групу H.

Норшеланн (Норвегія) — Фенербахче (Туреччина) 6:1

Голи: Гей 21, Свенссон 25, Нюгрен 55, 75, 84, Расмуссен 66 — Батшуаї 44

Лудогорець на останніх хвилинах все таки зумів подолати опір Спартака з Трнави (2:1).

Спартак Трнава (Словаччина) — Лудогорець (Болгарія) 1:2

Голи: Даніель 78 — Дуа 74, Тіссера 90+5