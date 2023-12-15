Ліга конференцій

Команди сперечалися за перше місце у групі, де виступали луганська Зоря та Брєйдаблік.

Відбувся матч заключного туру групового етапу Ліги конференцій у квартеті В, де Маккабі Тель-Авів обіграв Гент із рахунком 3:1.

Перемогу ізраїльському клубу, який приймав суперника на нейтральному полі, принесли голи у виконанні Каніховські та Захаві, який оформив дубль. У складі бельгійської команди єдиний м'яч забив Де Сарт.

Таким чином, Маккабі виграв суперечку за перше місце у групі, набравши 15 очок, а Гент посів другий рядок, відставши на два бали. В іншому матчі групи Зоря наостанок розгромила Брєйдаблік (4:0) та набрала сім очок.

Маккабі Тель-Авів — Гент 3:1

Голи: Каніховскі, 9, Захаві, 24, 61 — Де Сарт, 49.