Ліга конференцій

Головним рефері поєдинку буде Микола Балакін.

Матч Бетіс — Динамо (Загреб) у рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій обслужить українська бригада арбітрів, йдеться на офіційному сайті УЄФА.

Головним арбітром поєдинку на Естадіо Беніто Вільямарін у Севільї буде Микола Балакін. Допомагатимуть йому Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Віктор Копієвський отримав роль резервного рефері, а Катерина Монзуль буде асистенткою VAR.

Зазначимо, що для Балакіна цей матч буде четвертим у рамках фінальної стадії єврокубків поточного сезону. Він також був головним арбітром матчу Реал Сосьєдад — РБ Зальцбург на груповому етапі Ліги чемпіонів та матчів Марсель — Брайтон і Маккабі (Хайфа) — Вільярреал на груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, поєдинок між Бетісом і загребським Динамо відбудеться у четвер, 15 лютого. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.