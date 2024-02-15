Ліга конференцій

Завершилися поєдинки в третьому за значимістю єврокубковому турнірі.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Конференцій відбулися чотири поєдинки в слоті 22:00.

Аякс уникнув поразки в грі проти Буде-Глімт, Бетіс вдома програв Динамо Загреб, Маккабі Хайфа впоралася з Гентом, а Серветт і Лудогорець зіграли безгольову нічию.

Нагадаємо, що матчі-відповіді пройдуть 22 лютого у два слоти: 19:45 та 22:00.

Аякс — Буде-Глімт 2:2

Голи: ван ден Бомен, 90+1 (пенальті), Бергейс, 90+7 — Гренбек, 17, 64.

Аякс: Рамай, Гоєр (Гоеї, 90), Шутало, Ренсх (Соса, 46), Хато, Глінссон (Рейкхофф, 90), Гендерсон, Тайлор (ван ден Бомен, 71), Бергейс, Акпом (Боржеш, 63), Броббі.

Буде-Глімт: Хауг, Вембангомо, Мое, Гундерсен (Бьєртуфт, 74), Бьєркан, Берг, Фет (Салтнес, 25), Гренбек (Капскармо, 81), Ев'єн, Серлі (Гулліксен, 46), Хеуге (Жугель, 74).

Предупредження: Мое (37), Гоєр (85), Хендерсон (87).

Вилучення: Б'єртуфт (90+1).

Бетіс — Динамо Загреб 0:1

Гол: Петкович, 76 (пенальті).

Бетіс: Руй Сілва, Руїбаль (Сорроке, 86), Песселья, Ріад, Міранда, Вільям Карвалью (Рока, 58), Кардозо, Родрі (Бельєрін, 59), Фекір, Еззальзулі (Діао, 59), Вілліан Жозе.

Динамо Загреб: Невістич, Рістовскі, Теофіль-Катрін, Берно (Огівара, 81), Перкович, Мішич, Булат, Батурина (Халілович, 86), Канеко (Відовіч, 63), Петкович (Куленовіч, 86), Ходжа (Шпікич, 63).

Попередження: Діао (80), Батурина (82), Шпікіч (87), Вілліан Жозе (90), Песселья (90).

Маккабі Хайфа — Гент 1:0

Гол: П'єрро, 67.

Серветт — Лудогорець 0:0.