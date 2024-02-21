Завершився стиковий матч у Лізі конференцій.
Гент - Маккабі Хайфа - Getty Images
21 лютого 2024, 20:57
Гент вдома зіграв внічию з Маккабі Хайфа і не зміг вийти до 1/8 фіналу Ліги конференцій. У другому таймі червону картку отримав Даніель Сундгрен, але ізраїльська команда не пропустила навіть за такого сценарію.
На гол Францді П'єррро відповів Тарік Тіссудалі. У першому матчі виграв Маккабі з рахунком 1:0.
Гент — Маккабі Хайфа 1:1
Голи: Тіссудалі, 69 — П'єрро, 4
Гент: Роф — Кандус, Ватанабе, Мітрович, Браун — Самоіс (Де Влігер, 56), Геркенс, Гендельман, Хонг — Депуатр (Сонко, 56), Тіссудалі
Маккабі Хайфа: Каюф — Сундгрен, Фейнголд, Сек, Гершон — Саєф (Корнуд, 73), Шоу, Мохамед (Наор, 73) — Халайлі (Подгоряну, 73), П'єрро (Шиміч, 81), Рефаелов (Кінда, 65)
Попередження: Сундгрен, Саєф, Подгоряну
Видалення: Сундгрен