Ліга конференцій

Завершився стиковий матч у Лізі конференцій.

Гент вдома зіграв внічию з Маккабі Хайфа і не зміг вийти до 1/8 фіналу Ліги конференцій. У другому таймі червону картку отримав Даніель Сундгрен, але ізраїльська команда не пропустила навіть за такого сценарію.

На гол Францді П'єррро відповів Тарік Тіссудалі. У першому матчі виграв Маккабі з рахунком 1:0.

Гент — Маккабі Хайфа 1:1

Голи: Тіссудалі, 69 — П'єрро, 4

Гент: Роф — Кандус, Ватанабе, Мітрович, Браун — Самоіс (Де Влігер, 56), Геркенс, Гендельман, Хонг — Депуатр (Сонко, 56), Тіссудалі

Маккабі Хайфа: Каюф — Сундгрен, Фейнголд, Сек, Гершон — Саєф (Корнуд, 73), Шоу, Мохамед (Наор, 73) — Халайлі (Подгоряну, 73), П'єрро (Шиміч, 81), Рефаелов (Кінда, 65)

Попередження: Сундгрен, Саєф, Подгоряну

Видалення: Сундгрен