Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф наймолодшого клубного турніру УЄФА.

Вже сьогодні, 22 лютого, визначаться всі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24. До Лілля, Маккабі (Тель-Авів), Вікторії (Пльзень), Брюгге, Астон Вілли, Фіорентини, ПАОКа, Фенербахче і Маккабі (Хайфа) на цій стадії приєднаються ще сім колективів.

Жеребкування наступного раунду турніру відбудеться вже у п'ятницю, 23 лютого.

Буде/Глімт — Аякс

Четвер, 22 лютого, 19:45. Аспміра Стадіон, Буде. Головний арбітр — Тасос Сідіропулос (Греція). Пряма трансляція на MEGOGO

Перша частина цього протистояння очікувано виявилася досить результативною. Амстердамцям довелося рятуватися від поразки вже у компенсований час, у тому числі за рахунок вилучення з боку норвезького клубу. Буде/Глімт міг підходити до матчу-відповіді з перевагою у два м'ячі, але втратив її, зігравши внічию (2:2).

Минулого вікенду вже сам Аякс постраждав від голу у компенсований час, втративши перемогу над НЕКом із Неймегена, вдруге за тиждень зігравши внічию з рахунком 2:2. Норвежці, тим часом, продовжують готуватися до старту Елітесеріену.

Ця дуель є однією з найбільш непередбачуваних на даному етапі. Букмекери очікують на ще один результативний поєдинок, не маючи явного фаворита протистояння.

прогноз 2:2

Динамо (Загреб) — Бетіс

Четвер, 22 лютого, 19:45. Максімір Стедіум, Загреб. Головний арбітр — Урс Шнайдер (Швейцарія). Пряма трансляція на MEGOGO

У першому поєдинку хорватський колектив досить несподівано розібрався з підопічними Мануеля Пеллегріні. Бетіс виглядав трохи краще за свого суперника, але мінімально поступився через реалізований Бруно Петковичем пенальті (1:0).

Невдалим для "зелено-білих" був і вікенд. У рамках 25 туру Ла Ліги вони втратили очки у домашньому матчі з Алавесом (0:0). Другий за тиждень реалізований Петковичем удар з 11-метрової позначки приніс Динамо перемогу над Вараждином у 23 турі чемпіонату Хорватії.

На Максімірі іспанському клубу точно буде нелегко. Команди навряд подарують глядачам велику кількість голів, проте сама боротьба за путівку до наступного раунду обіцяє бути запеклою.

прогноз 1:1

Лудогорець — Серветт

Четвер, 22 лютого, 19:45. Хювефарма Арена, Разград. Головний арбітр — Аліяр Агаєв (Азербайджан). Пряма трансляція на MEGOGO

Перша зустріч цих команд (0:0) дивом не завершилася на користь швейцарців, які домінували у ній. Єврокубковий досвід клубу з Разграда може зіграти свою роль у матчі-відповіді, де саме болгарський колектив вважається фаворитом.

Минулого вікенду Лудогорець здобув впевнену домашню перемогу у 21 туру чемпіонату Болгарії (Черно Море, 3:1) та очолив його турнірну таблицю. Серветт не без проблем вдома розібрався з Лугано (2:1) у 24 турі чемпіонату Швейцарії. Команда продовжує утримувати друге місце ліги.

У швейцарського колективу залишився тільки один шанс реабілітуватися за втрачені у першій зустрічі моменти. Обидві свої попередні гри у Болгарії вони програли, так і не забивши (Славія, 3:0, 1967 рік і ЦСКА, 1:0, 1998-й).

прогноз 2:1

Айнтрахт (Франкфурт) — Уніон Сен-Жилуаз

Четвер, 22 лютого, 22:00. Вальдштадіон, Франкфурт. Головний арбітр — Еспен Ескос (Норвегія). Пряма трансляція на MEGOGO

Перша частина цього протистояння теж завершилася нічийним результатом (2:2). Ще у тому матчі команди зазнали втрат — Ванхутте отримав вилучення з боку бельгійців, а Бута, з боку німців, перебрав із жовтими картками.

Минулого вікенду Уніон С-Ж впорався на виїзді з Кортрейком (3:1) у 26 турі чемпіонату Бельгії, тоді як Айнтрахт поділив очки з Фрайбургом (3:3) у виїзному протистоянні у рамках 22 туру Бундесліги.

Як і зустріч Аякса з Буде/Глімтом, ця зустріч може вдруге порадувати глядачів результативністю. Фаворитами матчу-відповіді очікувано вважаються саме господарі поля.

прогноз 2:1

Легія — Молде

Четвер, 22 лютого, 22:00. Стадіон Войська Польського, Варшава. Головний арбітр — Гарм Осмерс (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Вдома норвезький колектив вів у рахунку 3:0, але втратив комфортну перевагу, хоч і все одно здобув перемогу (3:2). Тепер перед Молде стоїть задача втримати у Варшаві різницю всього в один гол.

Норвежці, як вже згадувалося раніше, тільки готуються до старту свого чемпіонату. Легія минулого вікенду провела другий за тиждень невдалий матч, втративши очки у 21 турі Екстракласи (Пуща, 1:1 вдома).

Тим не менш, поляки вважаються фаворитами матчу-відповіді, проте невідомо, чи під силу їм зараз "перестріляти" свого опонента.

прогноз 2:1

Слован (Братислава) — Штурм

Четвер, 22 лютого, 22:00. Тегельне поле, Братислава. Головний арбітр — Орель Грінфельд (Ізраїль). Пряма трансляція на MEGOGO

У першій половині цього двоматчевого протистояння австрійський колектив забезпечив собі досить комфортну перевагу, яку навряд втратить навіть на виїзді. У Граці гості поступалися з рахунком 3:1, а після вилучення зі свого боку пропустили ще раз, вже у компенсований до другого тайму час. Перемога 4:1 — серйозна заявка Штурма на 1/8 фіналу турніру.

У 19 турі чемпіонату Австрії, що відбувся минулого вікенду, Штурм вдома поділив очки з Рапідом (1:1), продовжуючи вести боротьбу за лідерство. Слован, у свою чергу, впевнено здолав Злате Моравце (4:1) у 20 турі чемпіонату Словаччини. Здобуття клубом титулу, скоріше за все, є лише питанням часу.

Букмекери у матчі-відповіді віддають перевагу словацькому колективу, але дуже малоймовірно, що йому вдасться відіграти три м'ячі.

прогноз 1:1

Ференцварош — Олімпіакос

Четвер, 22 лютого, 22:00. Ференцварош Стадіон, Будапешт. Головний арбітр — Клеман Тюрпен (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO

Олімпіакос краще виглядав у першій частині протистояння з Ференцварошем та зумів підтвердити це хоч і мінімальною, але перемогою (1:0). Хто знає, чим би скінчився той матч, якби під час голу гостей на 2-й хвилині не було зафіксовано офсайду.

Минулого вікенду Олімпіакос здобув важливу виїзну перемогу (4:1) над ПАОКом у 23-му турі чемпіонату Греції. Від лідера (АЕКа) пірейців відділяють 5 очок. "Фраді" у чемпіонаті матчу не зіграли.

Колективу Деяна Станковича потрібно повторити досягнення команди у 1996 році, коли угорці перемогли Олімпіакос з рахунком 3:1. У поточному сезоні грецький клуб виграв лише один виїзний єврокубковий матч із п'яти.