Ліга конференцій

У роздягальні клубу його вважають егоїстом.

В Польщі не дуже задоволені поведінкою Жозуе - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Капітана Легії називають нарцисом та провокатором через його поведінку в матчах, а деякі гравці в роздягальні не сприймають його належним чином.

У Лізі конференцій варшавському клубу не вдалося виграти у Мольде, який відправився до наступного раунду. Через невдалий виступ багатьох, в тому числі Жозуе, було багато критики на його адресу.

Цього сезону 33-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 3 асисти.