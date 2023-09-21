Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 21 вересня 2023 року, 19:45.
Легія — Астон Вілла, Getty Images
21 вересня 2023, 23:19
У матчі стартового туру групового етапу Ліги конференцій Астон Вілла у гостях поступилася польській Легії (2:3).
Перемогу польській команді завдали результативних ударів у виконанні Вшолека та Мучі, який оформив дубль.
У складі клубу з англійської Прем'єр-ліги результативними ударами відзначилися Дуран та Дінь.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Легія — Астон Вілла в 1 турі Ліги конференцій УЄФА:
Легія — Астон Вілла 3:2
Голи: Вшолек, 3, Мучі, 26, 51 — Дуран, 6, Дінь, 39.
Легія: Тобяш, Рібейру, Капуаді, Панков, Кун, Елітім (Челхака, 90), Сліш, Вшолек (Баку, 90), Жозуе, Мучі (Росолек, 72), Гуаль (Пекгарт, 66).
Астон Вілла: Мартінес, Дінь, Лангле, Конса, Чемберс (Кеш, 67), Тілеманс, Камара (Луїс, 61), Дзаніоло (Ремзі, 67), Макґінн (Діабі, 61), Бейлі, Дуран (Воткінс, 61).
Попередження: Кун, Рібейру, Тобяш — Дзаніоло, Діабі.