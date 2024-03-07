Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф наймолодшого клубного турніру УЄФА.

У четвер, 7 березня, на вболівальників чекає продовження поточного розіграшу Ліги Конференцій УЄФА. Цього разу ми побачимо перші матчі 1/8 фіналу турніру.

Команди, що посіли перші місця у своїх групах ЛК, зустрінуться з клубами-переможцями протистоянь у рамках 1/16 фіналу.

Штурм — Лілль

Четвер, 7 березня, 19:45. Лібенау Стедіум, Грац. Головний арбітр — Бартош Франковські (Польща). Пряма трансляція на MEGOGO

У попередньому раунді Штурм спокійно розібрався з братиславським Слованом (5:1 за сумою двох матчів). Після цього команда провела два непогані поєдинки у чемпіонаті Австрії, здолавши на виїзді ВСК Сваровські (2:0) та Вольфсберг вдома (4:0).

Лілль опинився на цій стадії, зайнявши перше місце у групі А якраз зі Слованом, а також Олімпією та Клаксвіком. На груповій стадії команда не програла жодного матчу. В останніх п'яти матчах Ліги 1 клуб здобув три перемоги (Клермон, Гавр, Реймс) і двічі поступився (ПСЖ, Тулуза).

На офіційному рівні команди раніше не зустрічалися.

прогноз 1:1

Аякс — Астон Вілла

Четвер, 7 березня, 19:45. Йоган Кройфф Арена, Амстердам. Головний арбітр — Енеа Йоргі (Албанія). Пряма трансляція на MEGOGO

Аякс не без проблем дістався 1/8 фіналу. Здолати Буде/Глімт із рахунком 4:3 за сумою двох поєдинків їм вдалося лише після додаткового часу. У чемпіонаті після матчу-відповіді амстердамці провели дві зустрічі: поступилися АЗ на виїзді (2:0) і впоралися з Утрехтом вдома (2:0).

Астон Вілла опинилася на цій стадії, зайнявши перше місце у групі Е зі згаданим вище АЗ, а також Легією та Зріньскі. Клуб з Алкмара вони здолали двічі (2:1 вдома та 4:1 на виїзді). В останніх п'ятьох поєдинках АПЛ бірмінгемці здобули чотири звитяги (Шеффілд Юнайтед, Фулгем, Ноттінгем Форест, Лутон Таун) та одного разу поступилися (Манчестер Юнайтед).

Команди раніше зустрічалися лише раз — на груповому етапі Кубка УЄФА-2007/08. Англійський клуб тоді переміг вдома з рахунком 2:1.

прогноз 1:2

Олімпіакос — Маккабі (Тель-Авів)

Четвер, 7 березня, 19:45. Георгіос Караїскакіс Стедіум, Пірей. Головний арбітр — Крейг Поусон (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

Олімпіакос двічі здолав Ференцварош із рахунком 1:0 на шляху до 1/8 фіналу турніру. Після матчу-відповіді команда провела три успішні поєдинки (Астерас, Панетолікос, Волос) у чемпіонаті Греції, в яких здобула максимальну кількість залікових балів.

Маккабі дістався цієї стадії завдяки першому місцю у групі В із Гентом, Зорею та Брейдабліком. В останніх п'яти поєдинках чемпіонату Ізраїлю вони тричі святкували звитяги (Нетанія, Хапоель Беер-Шева, Маккабі Петах-Тіква), одного разу поділили очки зі своїм суперником (Сахнін) та одного разу програли (Маккабі Хайфа).

Команди раніше зустрічалися у передостанньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи-2010/11. Греки перемогли вдома з рахунком 2:1, але мінімально (1:0) поступилися в Ізраїлі та вилетіли з турніру.

прогноз 1:0

Молде — Брюгге

Четвер, 7 березня, 19:45. Молде Стадіон, Молде. Головний арбітр — Філіп Глова (Словаччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Молде дуже впевнено розібрався з Легією на стадії 1/16 фіналу. Норвезький клуб двічі скерував у ворота свого опонента три м'ячі, тоді як польський колектив відповів тільки двома голами у першому, виїзному для них поєдинку. Чемпіонат Норвегії досі не стартував, тож офіційних поєдинків із моменту матчу-відповіді Молде не проводив.

Брюгге дістався 1/8 фіналу завдяки першому місцю у групі D із Буде/Глімт, Бешикташем і Лугано. Команда не програла на груповій стадії жодного матчу. Протягом останніх п'яти поєдинків у чемпіонаті Бельгії клуб здобув дві перемоги (Ейпен, Генк), поділив очки з Серкль Брюгге, та двічі поступився (Антверпен, Андерлехт).

На офіційному рівні команди раніше не зустрічалися.

прогноз 2:2

Динамо (Загреб) — ПАОК

Четвер, 7 березня, 22:00. Максімір Стедіум, Загреб. Головний арбітр — Аліяр Агаєв (Азербайджан). Пряма трансляція на MEGOGO

На стадії 1/16 фіналу Динамо зуміло впоратися з Бетісом (2:1 за сумою двох матчів). З моменту матчу-відповіді проти іспанців клуб провів два поєдинки у чемпіонаті Хорватії, мінімально здолавши Рієку вдома (1:0) та поділивши очки з Осієком на виїзді (1:1).

ПАОК — найкраща команда групи G з Айнтрахтом, Абердіном і ГІКом. Протягом групового етапу грецький клуб не зазнав жодної поразки. В останніх п'яти матчах чемпіонату Греції ПАОК здобув 3 перемоги (Панетолікос, Пансерраїкос і Ламія), одного разу зіграв внічию (АЕК) і одного разу поступився (Олімпіакос).

Команди раніше зустрічалися на груповому етапі Ліги Європи-2010/11. Греки двічі перемогли з мінімальним рахунком (1:0).

прогноз 1:1

Маккабі (Хайфа) — Фіорентина

Четвер, 7 березня, 22:00. Божик Арена, Будапешт. Головний арбітр — Донатас Румшас (Литва). Пряма трансляція на MEGOGO

На стадії 1/16 фіналу Маккабі здолав Гент (2:1 за сумою двох зустрічей). Після матчу-відповіді у Бельгії, клуб із Хайфи провів два поєдинки у чемпіонаті Ізраїлю, в яких здобув дві звитяги (Ашдод, Хапоель Хадера).

Фіорентина опинилася в 1/8 фіналу в якості переможця групи F із Ференцварошем, Генком і Чукарічками. В останніх п'яти поєдинках Серії А "фіалки" здобули дві перемоги (Фрозіноне, Лаціо), двічі поділили очки зі своїми суперниками (Емполі, Торіно) та одного разу поступилися (Болонья).

На офіційному рівні команди раніше не зустрічалися.

прогноз 1:2

Уніон Сен-Жилуаз — Фенербахче

Четвер, 7 березня, 22:00. Констан Ванден Сток Стедіум, Брюссель. Головний арбітр — Жуан Пінейру (Португалія). Пряма трансляція на MEGOGO

Цього раунду Уніон Сен-Жилуаз дістався завдяки звитязі над Айнтрахтом в 1/16 фіналу (4:3 за сумою двох поєдинків). Після матчу-відповіді у Німеччині, у бельгійського клубу були дві зустрічі у чемпіонаті: команда здолала Стандард вдома (2:1) і Левен на виїзді (2:0).

В 1/8 фіналу Фенербахче опинився, посівши перше місце у групі Н із Лудогорцем, Норшелланном і трнавським Спартаком. В останніх п'яти поєдинках чемпіонату Туреччини команда здобула чотири перемоги (Антальяспор, Різеспор, Касимпаша, Хатайспор) і одного разу поступилася (Аланіяспор).

На офіційному рівні команди раніше не зустрічалися.

прогноз 2:2

Серветт — Вікторія

Четвер, 7 березня, 22:00. Стад де Женев, Лансі. Головний арбітр — Мортен Крог (Данія). Пряма трансляція на MEGOGO

Серветт в 1/16 фіналу дуже скромно розібрався з Лудогорцем (1:0 за сумою двох матчів). Після поєдинку-відповіді у Болгарії, клуб взяв участь у двох зустрічах у чемпіонаті Швейцарії. Їм вдалося здолати Янг Бойз на виїзді (1:0) та Санкт-Галлен вдома (2:0).

Вікторія дісталася 1/8 фіналу, зайнявши перше місце у групі С із загребським Динамо, Астаною та Баллкані. Чеський колектив на груповому етапі здобув максимум залікових балів. В останніх п'яти поєдинках чемпіонату Вікторія чотири рази святкувала звитяги (Банік, Богеміанс, Злін, Пардубіце) та одного разу зіграла внічию (Млада Болеслав).

На офіційному рівні команди раніше не зустрічалися.