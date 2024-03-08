Ліга конференцій

Відбулися перші поєдинки 1/8 фіналу третього за значимістю єврокубку.

Сьогодні, 7 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У першому матчі загребське Динамо впевнено обіграло грецький ПАОК із рахунком 2:0. Перемогу хорватам приніс оформлений дубль у виконанні Бруно Петковича.

Динамо Загреб — ПАОК 2:0

Голи: Петкович, 37, 71.

Динамо Загреб: Невістич — Рістовські, Бернауер, Перкович — Мішич, Сучич — Годжа (Відович, 46), Батуріна (Халілович, 90), Шпікіч (Канеко, 72) — Петкович (Куленович, 89).

ПАОК: Котарські — Хонні, Кендзьора, Кулєракіс, Баба — Оздоев (Мург, 69), Мейте — Живкович (Цімас, 83), Константеліас (Шваб, 69), Тайсон — Брендон (Десподов, 60).

Попередження: Відович, Сучич — Оздоев, Мург, Десподов.

У другій зустрічі Фенербахче в гостях розібрався з бельгійським Юніоном з рахунком 3:0. Перемогу туркам забезпечили голи Батшуаї, Остервальде та Тадича, який релізував пенальті.

Юніон Сент-Жилуаз - Фенербахче 0:3

Голи: Батшуаї, 20, Остервольде, 84, Тадич, 90+4 (пен).

Юніон Сент-Жилуаз: Моріс — Сайкс, Берджесс, Матіда — Вангаутте (Расмуссен, 80), Садікі (Лапуссен, 63), Теклаб (Амані, 63) — Пуертас — Амура (Екерт, 85), Нільссон.

Фенербахче: Лівакович — Осаї-Семюел, Сьоюнджю (Кадіоглу, 35), Джику, Остервольде — Юксек, Родрігес (Крунич, 68), Шиманські (Яндаш, 77) — Тадич, Батшуаї (Джеко, 78), Юндер (Кент, 68).

Попередження: Амура, Матіда, Берджесс — Крунич.

У третій грі Фіорентіна в гостях у потужній перестрілці переграла Маккабі Хайфу з рахунком 4:3. У складі господарів голами відзначилися Сек, Кінда та Халаїлі. У "фіалок", які з 80 хвилини грали у більшості, забивали Нзола, Бельтран, Мандрагора та Барак, який приніс перемогу на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму.

Маккабі Хайфа — Фіорентина 3:4

Голи: Сек, 13, Кінда, 29, Халаїлі, 67 - Нзола, 2, Бельтран, 59, Мандрагора, 73, Барак, 90+5.

Маккабі Хайфа: Кеуф — Шиміч, Сек, Гершон — Канділь (Фейнгольд, 65), Мохамед (Наор, 65), Шоу, Корню — Халаїлі (Подгоряну, 86), Кінда (Лесовой, 75) — П'єро.

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі, Бірагі — Мандрагора (Барак, 83), Дункан (Бонавентура, 75), Іконе (Соттіл, 88) — Бельтран, Нзола (Белотті, 75), Гонсалес.

Попередження: Мохамед, Шоу — Кайоде, Міленкович.

Вилучення: Шоу, 81.

Насамкінець швейцарський Серветт не зміг обіграти чеську Вікторію Пльзень. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Серветт — Вікторія Пльзень 0:0

Серветт: Фрік — Цунемото, Руїє, Северен, Маньїн (Уаттара, 90) — Болла (Барон, 81), Діба (Антунес, 65), Ондуа, Кутеса (Конья, 65) — Гіємено (Стеванович, 46), Крівеллі.

Вікторія Пльзень: Єдлічка — Две, Гранач, Ємелка, Каду (Траоре, 90) — Копіц, Черв, Калвах, Москера (Клімент, 74) — Видра (Сікора, 58), Хорі.

Попередження: Цунемото, Гіємено, Болла — Каду, Копіц.