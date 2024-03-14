Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф наймолодшого клубного турніру УЄФА.

Як і у Лізі Європи, сьогодні, 14 березня, будуть визначені всі учасники чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА-2023/24. Жеребкування наступних стадій відбудеться вже у п'ятницю, 15 березня.

Вікторія — Серветт

Четвер, 14 березня, 19:45. Доосан Арена, Пльзень. Головний арбітр — Вільям Коллум (Шотландія). Пряма трансляція на MEGOGO

У першому матчі команди не виявили сильнішого. Тоді вони також не зуміли порадувати глядачів голами (0:0).

Після того поєдинку Вікторія впевнено здобула 3 очки у домашньому матчі 24 туру чемпіонату Чехії, розгромного здолавши Спарту (4:0), що є лідером турнірної таблиці. Від другої Славії треті пльзеньці відстають на 8 залікових балів.

Серветт, у свою чергу, вдома розібрався з Лозанною (3:1), одним з аутсайдерів чемпіонату Швейцарії. Після 27 турів команда відстає від лідируючого Янг Бойз всього на одне очко.

прогноз 2:1

ПАОК — Динамо (Загреб)

Четвер, 14 березня, 19:45. Тумба Стедіум, Салоніки. Головний арбітр — Гарм Осмерс (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

У першій частині цього протистояння ПАОК не зумів нічого протиставити Динамо на Максімірі. Перемогу хорватам тоді приніс дубль Петковича (2:0).

Після цього греки ще й втратили перше місце турнірної таблиці чемпіонату Греції, поступившись у домашньому матчі 27 туру проти Аріса (1:0). Від лідируючого АЕКа ПАОК тепер відстає на 2 очки.

Динамо, у свою чергу, розгромило Славен Белупо (5:2) у домашньому поєдинку 26 туру чемпіонату Хорватії. Зараз, маючи гру у запасі, вони відстають від лідируючої Рієки на 5 залікових балів.

прогноз 1:0

Фенербахче — Уніон Сен-Жилуаз

Четвер, 14 березня, 19:45. Шюкрю Сараджоглу Стедіум, Стамбул. Головний арбітр — Нікола Дабанович (Чорногорія). Пряма трансляція на MEGOGO

У першій частині протистояння турки сформували комфортну для себе перевагу у три м'ячі. Їхню виїзну звитягу забезпечили голи Батшуаї, Остервольде і Тадича (3:0).

Після цього Фенербахче розгромив Пендікспор (4:1) у домашньому матчі 29 туру чемпіонату Туреччини. Зараз вони відстають від лідируючого Галатасарая всього на 2 очки.

Уніон у 29 турі чемпіонату Бельгії поділив очки у домашньому поєдинку з Гентом (1:1). Команда продовжує утримувати перше місце турнірної таблиці з 6-очковою перевагою над Андерлехтом.

прогноз 2:1

Фіорентина — Маккабі (Хайфа)

Четвер, 14 березня, 19:45. Стадіо Артеміо Франкі, Флоренція. Головний арбітр — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина). Пряма трансляція на MEGOGO

У першій частині цього протистояння команди влаштували справжню гольову феєрію. Італійський колектив зумів вирвати номінально виїзну перемогу вже у компенсований час (4:3).

У Серії А "фіалки" таким само чином втратили домашню звитягу у матчі 28 туру проти Роми, яка врятувала для себе нічию на 90+5 хвилині (2:2). У турнірній таблиці Фіорентина йде восьмою, відстаючи від зони єврокубків на 4 очки.

У чемпіонаті Ізраїля клуб із Хайфи несподівано поступився на виїзді Маккабі з Бней-Райни (2:1). Після 25 турів вони відстають від лідируючого Маккабі (Тель-Авів) на 5 залікових балів.

прогноз 2:1

Астон Вілла — Аякс

Четвер, 14 березня, 22:00. Вілла Парк, Бірмінгем. Головний арбітр — Орель Грінфельд (Ізраїль). Пряма трансляція на MEGOGO

Перший поєдинок Астон Вілла провела погано, тоді як Аякс не зумів скористатися цим. Тож, команди не порадували глядачів голами (0:0).

Після цього Астон Вілла також провалила домашній поєдинок 28 туру АПЛ проти Тоттенгема, розгромно поступившись йому (4:0). Зараз бірмінгемці знаходяться на четвертому місці (зона ЛЧ) турнірної таблиці, маючи перевагу над "шпорами" у 2 очки, але лондонці мають гру у запасі.

Аякс, у свою чергу, ледь не поступився Фортуні у домашньому матчі 25 туру Ередивізі. Від поразки вони врятувалися завдяки голу Броббі на 88-й хвилині (2:2). Зараз амстердамці йдуть п'ятими у турнірній таблиці, відстаючи від четвертого АЗ (зона ЛЄ) на 6 залікових балів.

прогноз 2:1

Брюгге — Молде

Четвер, 14 березня, 22:00. Ян Брейдел Стедіум, Брюгге. Головний арбітр — Раду Петреску (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO

Перша половина протистояння завершилася перемогою норвезького колективу. Здобути її Молде вдалося завдяки голу Гульбрандсена у компенсований час (2:1).

Після цієї невдачі бельгійці провели домашній поєдинок 29 туру чемпіонату проти Левена. Тоді Брюгге святкував звитягу з рахунком 3:1. Зараз вони йдуть третіми у турнірній таблиці, випереджаючи Антверпен за додатковими показниками. Від лідируючого Уніона С-Ж Брюгге відділяють цілих 18 очок.

Новий сезон чемпіонату Норвегії досі не стартував, тож додаткової ігрової практики у Молде після першого матчу проти Брюгге не було.

прогноз 2:1

Лілль — Штурм

Четвер, 14 березня, 22:00. Стад П'єр-Моруа, Вільнев-д'Аск. Головний арбітр — Матей Юг (Словенія). Пряма трансляція на MEGOGO

Тиждень тому французи впевнено розібралися з австрійцями у першому поєдинку. Виїзну розгромну перемогу Лілля забезпечили дубль Девіда і гол Жегрови (3:0).

Після цього Лілль ледь не поступився Ренну вдома у Лізі 1. Врятуватися від поразки їм вдалося завдяки дублю Девіда ближче до завершення матчу (2:2). Зараз команда йде четвертою (зона ЛЧ) у турнірній таблиці, випереджаючи п'ятий Ланс за додатковими показниками.

Штурм цими вихідними поділив очки з Гартбергом у виїзному матчі (1:1) чемпіонату Австрії. Після 22 турів команда йде другою, відстаючи від лідируючого РБ Зальцбург на 4 очки.

прогноз 2:1

Маккабі (Тель-Авів) — Олімпіакос

Четвер, 14 березня, 22:00. ТСК Арена, Бачка Топола. Головний арбітр — Мауріціо Маріані (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

У першій частині цього протистояння Маккабі доволі несподівано розгромив свого суперника. З дублем Захаві їм вдалося перемогти на виїзді з рахунком 4:1.

Після цього колектив Роббі Кіна впорався на виїзді з Бейтаром (1:0) у 25 турі чемпіонату Ізраїля. Зараз Маккабі є лідером турнірної таблиці, маючи 5-очкову перевагу над однойменним клубом із Хайфи.

Олімпіакос у 27 турі чемпіонату Греції поступився вдома Панатінаїкосу (3:1), дозволивши йому обійти себе у турнірній таблиці. Зараз пірейці йдуть четвертими, відстаючи від лідируючого АЕКа на 5 залікових балів.