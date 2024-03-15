Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 14 березня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій бірмінгемська Астон Вілла здобула розгромну перемогу над амстердамським Аяксом та пройшла до наступного етапу турніру.

Після нічиєї у першій зустрічі підопічні Унаї Емері відправили у ворота нідерландського гранда аж чотири "сухих" м'ячі, тим самим гарантувавши собі місце в чвертьфіналі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Аякс у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій-2023/24:

Астон Вілла — Аякс 4:0 (перший матч — 0:0)

Голи: Воткінс, 25, Бейлі, 60, Дуран, 75, Діабі, 81



Астон Вілла: Мартінес — Дієго Карлос (Ленгле, 74), Дуглас Луїс (Келліман, 83), Торрес — Кеш, Роджерс (Тілеманс, 46), Макгінн, Морено — Бейлі (Айрогбунам, 74), Діабі — Воткінс (Дуран, 32).



Аякс: Рамай — Шутало (Гаї, 68), Каплан (Акпом, 40), Гато — Ренсх (Тагірович, 79), Гендерсон, Маннсверк, Соса — Глінссон, Броббі, Тейлор.



Попередження: Роджерс, Воткінс — Маннсверк



На 65-й хвилині був вилучений Сіверт Геґґгейм Маннсверк (Аякс) (друге попередження).